Час-Тайм. Рамштайн-2 - яку військову допомогу пообіцяли Україні
В ефірі Час-Тайм. 47 країн, а також представники НАТО та ЄС, взяли участь у другій зустрічі контактної групи з координування зусиль з оборонної допомоги Україні. За перші три місяці війни проти України, Росія вірогідно зазнала втрат як Радянський Союз за 9 років війни в Афганістан - міноборони Великої Британії. Що в Давосі говорили про Україну. Скільки часу та грошей потрібно, щоб очистити територію України від мін? Феномен популярності Зеленського у США: американці друкують футболки із його зображенням, вивішують на вітринах магазинів постери та навіть ліплять глиняні бюсти президента України. У Каліфорнії пройшов марш вишиванок. Шестирічна Соломія Реут з Дніпра збирає гроші на потреби українських військових, граючи на флейті.
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