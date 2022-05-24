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Час-Time

Час-Тайм. Форум в Давосі, заяви Байдена в Японії –головне про Україну

Час-Тайм. Форум в Давосі, заяви Байдена в Японії –головне про Україну
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Час-Тайм. Форум в Давосі, заяви Байдена в Японії –головне про Україну

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В ефірі Час-Тайм. Під час Світового економічного форуму в Давосі говорили про Україну, і загрозу глобальної харчової кризи через російську агресію. Про харчову безпеку світу говорив і президент США Джо Байден під час візиту до Японії.

Американські фермери скаржаться, що зросла собівартість вирощення їх продукції. Як зупинити потік нафти з Росії – пропозиції експертів. Активісти української громади США закликають бойкотувати компанії, які відмовляються залишати російській ринок. У Львові місцеві футбольні школи безкоштовно надають дітям-переселенцям нагоду займатися улюбленим спортом.

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