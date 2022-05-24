Американські фермери скаржаться, що зросла собівартість вирощення їх продукції. Як зупинити потік нафти з Росії – пропозиції експертів. Активісти української громади США закликають бойкотувати компанії, які відмовляються залишати російській ринок. У Львові місцеві футбольні школи безкоштовно надають дітям-переселенцям нагоду займатися улюбленим спортом.
Час-Тайм. Форум в Давосі, заяви Байдена в Японії –головне про Україну
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травень 23, 2022
Час-Тайм. Рамштайн-2 - яку військову допомогу пообіцяли Україні
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травень 20, 2022
Час-Тайм. Фінансова підтримка «Групи Семи» - деталі
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травень 19, 2022
Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі
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травень 18, 2022
Час-Тайм. Міністр оборони Швеції у Пентагоні
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травень 17, 2022
Час-Тайм. Евакуація з Азовсталі – деталі від мера Маріуполя
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травень 16, 2022
Час-Тайм. Швеція та Фінляндія визначились з НАТО – що далі?