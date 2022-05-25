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Час-Time

Час-Тайм. Що у Європі кажуть про запити України на важче озброєння

Час-Тайм. Що у Європі кажуть про запити України на важче озброєння
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Час-Тайм. Що у Європі кажуть про запити України на важче озброєння

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В ефірі Час-Тайм. Україна - у центрі головних дискусій Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як у Європі сприймають запити на важче озброєння від українських військових? Боротьба українців за власну свободу і суверенітет надихає людей по всьому світу - Ллойд Остін. США - у жалобі за жертвами масової стрілянини у школі техаського міста Увальде. Уряд України використовує технологію розпізнавання обличь для ідентифікації російських окупантів: як це працює. На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: мешканці села Ягідне на Чернігівщині розповіли про життя під час окупації. В легендарному Карнегі Голі відбувся концерт на підтримку України.

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