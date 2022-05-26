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Час-Time

Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально

Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально
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Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально

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В ефірі Час-Тайм. Вплив неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України на світову економіку, спричинення нею глобальної продовольчої кризи та шляхи припинення російської агресії були головними темами на цьогорічному форумі в Давосі.

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