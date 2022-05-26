Країни Заходу розмірковують над тим, як створити безпечний коридор, щоб розблокувати порт Одеси. Експерти попереджають: неможливість України експортувати через дії Росії матиме вплив на валютні надходження та економіку України загалом. Делегація Палати представників Конгресу США перебуває із візитом в Україні. Чому українці повертаються додому попри небезпеку – історія блогерки з Запоріжжя
Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально
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Час-Тайм. Рамштайн-2 - яку військову допомогу пообіцяли Україні
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травень 20, 2022
Час-Тайм. Фінансова підтримка «Групи Семи» - деталі
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травень 19, 2022
Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі
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Час-Тайм. Міністр оборони Швеції у Пентагоні