Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально

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Країни Заходу розмірковують над тим, як створити безпечний коридор, щоб розблокувати порт Одеси. Експерти попереджають: неможливість України експортувати через дії Росії матиме вплив на валютні надходження та економіку України загалом. Делегація Палати представників Конгресу США перебуває із візитом в Україні. Чому українці повертаються додому попри небезпеку – історія блогерки з Запоріжжя