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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні

Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні
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Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Протистояння в Чорному морі на тлі загрози продовольчої кризи в світі набирає обертів.

Країни Заходу розмірковують над тим, як створити безпечний коридор, щоб розблокувати порт Одеси і вивезти українське зерно. Делегація Палати представників Конгресу США перебуває із візитом в Україні.

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