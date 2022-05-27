Брифінг Голосу Америки. Чи опиниться Путін на лаві підсудних за злочини проти України?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Інтерв'ю із новопризначеним Послом із особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем - про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, і про те, як притягнути керівництво Росії і солдатів до відповідальності за скоєне в Україні. Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню американського виробництва. Конгресмен Браян Фітцпатрік поїхав в Україну, аби дізнатися, яким чином США можуть допомогти Україні виграти війну.