Втрати серед мирного населення в Україні перевищують 4000 осіб – УВКПЛ ООН

З початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито понад 4000 мирних жителів, йдеться в опублікованій у п’ятницю, 27 травня, заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Справжня цифра, ймовірно, набагато більша, оскільки нема повної інформації щодо втрат на територіях, де йдуть інтенсивні бої, повідомляють у відомстві .

За даними УВКПЛ, яке має десятки спостерігачів у країні, загалом було вбито 4031 людина, у тому числі майже 200 дітей. Найбільших жертв зазнали підконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей: 2145 загиблих, 2132 поранених.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення, повідомляє УВКПЛ, була спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Росія називає розв’язану нею війну «спецоперацією» та заперечує напади на мирних жителів .

Дивіться також: На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: життя с. Ягідне під окупацією. Відео