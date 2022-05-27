Час-Тайм. Коли Україні передадуть реактивні системи залпового вогню
В ефірі Час-Тайм. Запеклі бої на сході України. Як оцінюють хід бойових дій у Пентагоні? Відеозвернення президента України Володимира Зеленського у Стенфорді. Які ініціативи організовують студенти престижного каліфорнійського вишу на підтримку України? Відставка радника постійного представництва Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв – про що говорить такий крок? Як Туреччина перетворилась на привабливий напрямок для росіян, які прагнуть уникнути як наслідків економічних санкцій, так і потенційних репресій Путіна. Життя на дивані у понівеченому Ірпені.
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