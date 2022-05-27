Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні
Сьогодні у Студії Вашингтон. Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей - заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Як у Вашингтоні коментують потенційну передачу реактивних систем залпового вогню Україні. Будинок 82-річної мешканки Ірпеня зруйнувала російська війна. Життя на дивані у понівеченому Ірпені.
Випуски
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травень 26, 2022
Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні
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травень 25, 2022
Студія Вашингтон. Форум в Давосі. Головне для України
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травень 24, 2022
Студія Вашингтон. Байден пообіцяв продовжувати допомагати Україні
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травень 20, 2022
Студія Вашингтон. Яка військова допомога США вже вирушила в Україну?
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