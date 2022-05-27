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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні

Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні
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Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей - заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Як у Вашингтоні коментують потенційну передачу реактивних систем залпового вогню Україні. Будинок 82-річної мешканки Ірпеня зруйнувала російська війна. Життя на дивані у понівеченому Ірпені.

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