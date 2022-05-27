Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні

Сьогодні у Студії Вашингтон. Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей - заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Як у Вашингтоні коментують потенційну передачу реактивних систем залпового вогню Україні. Будинок 82-річної мешканки Ірпеня зруйнувала російська війна. Життя на дивані у понівеченому Ірпені.