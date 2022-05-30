У Колорадо малювали соняшники, аби зібрати гроші на допомогу Українським воїнам. Війна Росії розділила мільйони українських родин: історія сім’ї Олени та Андрія з Києва.
Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США
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травень 27, 2022
Час-Тайм. Коли Україні передадуть реактивні системи залпового вогню
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травень 26, 2022
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травень 25, 2022
Час-Тайм. Що у Європі кажуть про запити України на важче озброєння
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травень 23, 2022
Час-Тайм. Рамштайн-2 - яку військову допомогу пообіцяли Україні
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травень 20, 2022
Час-Тайм. Фінансова підтримка «Групи Семи» - деталі