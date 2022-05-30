Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США

В ефірі Час-Тайм. В Брюсселі триває дводенний саміт керівників країн Європейського союзу – подробиці. 30 травня у США відзначають День пам'яті. У своїх виступах сьогодні президент Джо Байден та голова Пентагону Ллойд Остін згадали також про Україну.