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Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США

Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США
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Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США

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В ефірі Час-Тайм. В Брюсселі триває дводенний саміт керівників країн Європейського союзу – подробиці. 30 травня у США відзначають День пам'яті. У своїх виступах сьогодні президент Джо Байден та голова Пентагону Ллойд Остін згадали також про Україну.

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