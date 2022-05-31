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Час-Time

Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію

Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію
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Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію

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В ефірі Час-Тайм. Лідери країн Євросоюзу досягли компромісу і узгодили шостий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її війну проти України. Премʼєр-міністерка Нової Зеландіі зустрілась із президентом Джо Байденом - детально про її візит і про те, як саме новозеландці допомагають Україні.

У пошуках заміни російському паливу, в європейських країнах знову заговорили про атомні електростанції. Чернігівщина: як волонтери допомагають місцевим мешканцям прибрати наслідки вторгнення Росії. Українські митці продовжують популяризувати українську культуру в світі: у Нью-Йорку відкрилися виставка Олега та Олександра Денисенків - “Нова старовина”.

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