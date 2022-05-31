Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію

В ефірі Час-Тайм. Лідери країн Євросоюзу досягли компромісу і узгодили шостий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її війну проти України. Премʼєр-міністерка Нової Зеландіі зустрілась із президентом Джо Байденом - детально про її візит і про те, як саме новозеландці допомагають Україні.