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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні

Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні
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Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Премʼєр-міністерка Нової Зеландіі зустрілась із президентом Джо Байденом - детально про її візит і про те, як саме новозеландці допомагають Україні.

Лідери країн Євросоюзу досягли компромісу і запровадили шостий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її війну проти України.Українські митці продовжують популяризувати українську культуру в світі: у Нью-Йорку відкрилися виставка Олега та Олександра Денисенків - “Нова старовина”.

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