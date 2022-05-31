Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні

Лідери країн Євросоюзу досягли компромісу і запровадили шостий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її війну проти України.Українські митці продовжують популяризувати українську культуру в світі: у Нью-Йорку відкрилися виставка Олега та Олександра Денисенків - “Нова старовина”.