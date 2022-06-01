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Верховний суд США не дозволив штрафувати соцмережі за усунення політичних дописів

Фото для ілюстрації. (AP Фото/Річард Дрю)

Верховний суд США заблокував дію закону, згідно з яким соцмедійні платформи мусили би сплачувати штраф за усунення соцмедійних дописів на основі висловленої в таких дописах точки зору. Суд 5-ма голосами проти 4-х заборонив застосування такого покарання.

Відповідний закон був прийнятий в Техасі. Нові правила стосуються популярних соцмедійних платформ, як Instagram, Facebook, Twitter та інші. Губернатор Техасу Грегг Еббот мотивував необхідність такого законодавства захистом права на свободу слова у США. Він також звинуватив соцмедіа в упередженому ставленні до консерваторів.

Неурядові організації, включаючи NetChoice, Асоціацію комп'ютерів та зв'язку США виступили проти нового законодавства, вказуючи, що закон змусить соцмережі залишати дописи, які включають російську пропаганду та неонацистьскі погляди.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, основні соцмережеві платформи запровадили заходи із стримування поширення неправдивої інформації щодо війни, зокрема Twitter обмежив поширення інформації з більш ніж 300 акаунтів російських посадовців, включаючи президента Володимира Путіна.

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Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ. Відео
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У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.

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«Батьків убила війна». Акцію під такою назвою провели представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні

Акція приурочена до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня, 2022 року, Берлін. Фото Оксана Лігостова

Представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні провели акції до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.

У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.

«Ми вийшли з цими плакатами, тому що діти, які мали родини, залишилися сиротами. І ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми», - каже одна з учасниць акції.

«Батьків убила війна». Акція у Берліні. Відео
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«Батьків убила війна». Акція у Берліні. Відео

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«Оць ці 24 футболки, на них 24 імені. За кожним з цих імен стоїть чиясь зламана доля. Реальні історії дітей, які стали сиротами через цю війну», - додає Регіна Кошова з благодійного фонду «Майбутнє для України».

Представниця цього ж фонду Анастасія Махньова зазначає: «Ця акція до Дня захисту дітей. Сьогодні 1 червня, і ми хочемо звернути увагу на те, що сталося з нашими дітьми, з нашим народом».

Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Радіо Свобода.

«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.

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