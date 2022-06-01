Байден: нова поставка оборонної допомоги Україні включатиме HIMARS

Оборонна допомога вартістю 700 млн дол надійде від США до України в рамках нещодавно затвердженого пакету допомоги, загальним обсягом 40 мільярдів доларів, повідомили в Державному департаменті США. Нову суттєву оборонну допомогу Україні оголосив президент США Джо Байден. Він додав, що до пакету входить система залпового вогню HIMARS а також боєприпаси.

У своїй заяві 1 червня Байден відзначив хоробрість та рішучість українців у захисті проти російської агресії а також подякував американському Конгресу за затвердження додаткового фінансування, яке дозволяє Сполученим Штатам "продовжити надавати Україні більше зброї, яку вони [українці] використовують, щоб ефективно відбивати російські атаки" .

"Сьогодні я оголошую значний новий пакет безпекової допомоги, який надасть вчасну та критично важливу підтримку українському війську", - заявив Байден. Він вказав, що новий пакет надасть Україні "нові спроможності та просунуту зброю, включаючи HIMARS та боєприпаси, щоб захищати територію від просування Росії".

На виконаня доручення Байдена, в Держдепі США оголосили, що обсяг першого пакету допомоги складатиме 700 млн дол. Допомога надаватиметься в рамках нещодавно затвердженого Конгресом законодавства, що передбачає 40 млрд дол для України, включаючи 8 млрд дол оборонної допомоги.

"Народ України продовжить захищати демократичну Україну, вільну визначати власне майбутнє, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. - Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами підтримуватимуть Україну так довго, як це буде необхідно".

Раніше в середу під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Блінкен заявив, що Україна дала запевнення, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності, надані Вашингтоном, проти цілей на території Росії.

Єнс Столтенберг привітав наступний пакет військової допомоги США для України, який допоможе забезпечити, що "брутальна агресія президента Путіна не буде винагороджена, а Україна переможе".