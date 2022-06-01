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Час-Time

Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні

Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні
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Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. Про нову військову допомогу Києву сьогодні оголосила також Німеччина. «Увесь регіон знаходиться під російською загрозою» - інтерв'ю з послом США в Польщі Марком Бжезінським.

Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ. Понад три чверті століття Дитячий Фонд ООН надає гуманітарну та медичну допомогу дітям в потребі. Український гімн у Метрополітен-опері: історія оперного співака Владислава Буяльського.

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