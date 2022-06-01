Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ. Понад три чверті століття Дитячий Фонд ООН надає гуманітарну та медичну допомогу дітям в потребі. Український гімн у Метрополітен-опері: історія оперного співака Владислава Буяльського.
Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні
Випуски
-
травень 31, 2022
Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію
-
травень 30, 2022
Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США
-
травень 27, 2022
Час-Тайм. Коли Україні передадуть реактивні системи залпового вогню
-
травень 26, 2022
Час-Тайм. Експорт зерна, економіка України, курс валют - детально
-
травень 25, 2022
Час-Тайм. Що у Європі кажуть про запити України на важче озброєння
-