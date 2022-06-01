Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. Про нову військову допомогу Києву сьогодні оголосила також Німеччина. «Увесь регіон знаходиться під російською загрозою» - інтерв'ю з послом США в Польщі Марком Бжезінським.