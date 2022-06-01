Студія Вашингтон. Блінкен – про надання ракетних систем Україні

Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ.
Випуски
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травень 31, 2022
Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні
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травень 27, 2022
Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні
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травень 26, 2022
Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні
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травень 25, 2022
Студія Вашингтон. Форум в Давосі. Головне для України
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травень 24, 2022
Студія Вашингтон. Байден пообіцяв продовжувати допомагати Україні