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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Блінкен – про надання ракетних систем Україні

Студія Вашингтон. Блінкен – про надання ракетних систем Україні
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Студія Вашингтон. Блінкен – про надання ракетних систем Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів. Сьогодні про надання нової оборонної допомоги Україні оголосила також Німеччина.

Щодня в Україні через повномасштабну війну Росії гине двоє дітей, ще четверо зазнають поранення – ЮНІСЕФ.

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