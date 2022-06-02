"Управляючий грошима Путіна", яхти, літаки - під новими санкціями США

США запровадили нові санкції проти представників кремлівської еліти та тих, хто, на переконання Міністерства фінансів США, намагається створити можливість для Путіна та його оточення переховувати гроші від санкцій і анонімно використовувати предмети розкоші.

"Російські еліти включно з президентом Путіним спираються на складну мережу, щоб ховати, переміщувати та утримувати статки та розкішні активи, - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон. - Сьогоднішні дії демонструють, що Міністерство фінансів США здатне і буде переслідувати відповідальних за приховування та утримання цих капіталів, здобутих нечесним шляхом. Ми продовжимо забезпечувати виконання наших санкцій і виносити на світло корумповану систему, завдяки якій збагачуються президент Путін та його еліти".

Яхтклуб, пов'язаний з Кремлем, декілька впливових російських урядовців а також наближений до Путіна Сергій Ролдугін, якого уряд США вважає управляючим грошима Путіна і зберігачем путінських активів за кордоном, потрапили під нові американські санкції. Також запроваджуються обмеження на діяльність низки яхт та літаків, які перебувають у власності російських еліт, йдеться в повідомленні американського відомства.

Зокрема Міністерство фінансів США ввело обмеження на взаємодію американців щодо яхтклубу в Монако Imperial Yachts та чотирьох яхт, пов'язаних з Путіним. Серед них яхта Graceful, яка ходить під прапором РФ, та Olympiа, під прапором Кайманських островів.

Також запроваджено обмеження на базовану в Сан-Маріно авіаційну компанію Skyline за її діяльність в Криму а також на літак Т7-ОКУ, яким ця компанія володіє.

Сьогодні ж Державний департамент США ввів санкції проти п'ятьох росіян, включно з Марією Захаровою, речницею російського МЗС, мільярдером Олексієм Мордашовим, керівником "Сєвергруп".

Міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.