США ввели санкції проти речниці МЗС Росії Захарової, російських мільярдерів 

США оголосили новий раунд санкцій проти Росії. Нові санкції, запроваджені Державним департаментом США, спрямовані проти п'ятьох осіб, яких вважають близькими до Путіна. Це, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, Олесій Мордашов, очільник "Сєвєргруп", якого в Білому домі назвали "одним із найзаможніших мільярдерів Росії" а також Год Нізанов, який, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, є "одним із найзаможніших людей в Європі і який близько пов'язаний з декількома російськими посадовцями".

"Війна президента Путіна проти України також є нападом на принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплених в Статуті ООН, - заявив Блінкен. - Україна відважно бореться, щоб захистити свій народ та незалежність і має безпрецедентну допомогу від Сполучених Штатів та країн по всьому світу. Сполучені Штати продовжать підтримувати народ України і притягувати до відповідальності президента Путіна та тих, хто робить російську агресію можливою".

В середу Міністерство фінансів США оголосило санкції проти російських бізнесменів, управлінців розкішними активами та тих, хто, за цінками відомства, допомагає кремлівській еліті уникати санкцій.

Міністерство торгівлі США додало до пакету санкцій 71 компанію, розташовану в Росії та Білорусі, з метою обмежити доступ Росії до військових технологій.

Сполучені Штати та більш ніж 30 інших країн запровадити "безпрецедентні санкції та заходи експортного контролю, щоб притягнути президента Путіна до відповідальності за його війну проти України, обмежити доступ Росії до критично важливих технологій, які їй потрібні, щоб фінансувати воєнну машину і щоб перетворити Росію на державу-парію в світі", йдеться в повідомленні Білого дому.

Захарова назвала санкції проти себе "перфомансом" і зауважила в соцмедійному дописі, що вважала себе давно у "стоп-переліку".