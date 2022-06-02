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Час-Time

Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії

Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії
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Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій - проти російських бізнесменів, управлінців та тих, хто допомагає прибічникам Кремля уникати санкційних обмежень. У Радбезі ООН тривають відкриті дебати найвищого рівня щодо посилення відповідальності за порушення міжнародного права. Чому за мову варто віддавати життя? - Біографія американської активістки Сюзен Зонтаґ вийде українською. У США у продаж надійшов комікс про життя Зеленського. «Всі ми віримо в перемогу» - розповідь 86-річної мешканки Києва, яку рідні вивезли до Каліфорнії. Історія пса на ім’я Байрактар, який попереджає про авіанальоти.

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