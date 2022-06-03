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ООН до 100 днів війни: В цій війні немає і не буде переможця
100 днів минуло з початку повномасштабного російського вторгнення до України. Війна Росії в Україні є порушенням територіальної цілісності країни та Статуту ООН, заявив антикризовий координатор ООН з питань України Амін Авад. "Більш за все нам потрібен мир. Війна має зупинитись зараз", - вказав посадовець в заяві, виданій до 100 днів з початку війни.
Він наголосив на жертвах і збитках, які принесла ця війна: "В цій війні немає і не буде переможця. Ми 100 днів бачимо втрати: життів, осель, робочих місць та перспектив".
14 мільйонів українців були змушені полишити свої оселі, підкреслив Авад, більше 3 мільйонів дітей призупинили освіту, сотні тисяч людей не мають води та електроенергії, 15,7 млн людей потребують гуманітарної підтримки.
У Всесвітній організації ООН з охорони здоров'я, закликали розслідувати напади на медичні установи в Україні. За заними ВООЗ, за 100 днів війни достовірно відомо про більш ніж 260 нападів на систему охорони здоров'я.
"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити цю війну", - вказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Він додав, що ВООЗ робить все можливе, щоб підтримати українське Міністерство охорони здоров'я в доставці життєво необхідних медичних поставок та обладнання.
"Однак єдині ліки, яких Україна потребує найбільше, ВООЗ не може надати - це мир", - наголосив посадовець.
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«Обмежуємо здатність Кремля фінансувати війну» – Боррель про затверджений ЄС шостий пакет санкцій
Постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Як прокоментував рішення представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, це обмежить здатність Кремля фінансувати війну.
«Сьогоднішнім пакетом ми посилюємо обмеження здатності Кремля фінансувати війну, запроваджуючи додаткові економічні санкції. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також запроваджуємо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства, що мали місце в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна», – заявив Жозеп Боррель.
Санкції ЄС передбачають часткове ембарго на нафту, відключення від SWIFT «Ощадбанку», «Россільгоспбанку», МКЛ та Білоруського банку розвитку та реконструкції. ЄС також відключає від мовлення на своїй території телеканали «Росія-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». Шостий пакет санкцій ЄС також містить заборону на консалтингові, аудиторські та піар-послуги для РФ, що обмежує надання хмарних сервісів, додали в Раді ЄС.
31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.
Раніше також повідомлялося, що деякі країни-члени ОПЕК розглядають можливість призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.
- Голос Америки
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