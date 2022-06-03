ООН до 100 днів війни: В цій війні немає і не буде переможця 

100 днів минуло з початку повномасштабного російського вторгнення до України. Війна Росії в Україні є порушенням територіальної цілісності країни та Статуту ООН, заявив антикризовий координатор ООН з питань України Амін Авад. "Більш за все нам потрібен мир. Війна має зупинитись зараз", - вказав посадовець в заяві, виданій до 100 днів з початку війни.

Він наголосив на жертвах і збитках, які принесла ця війна: "В цій війні немає і не буде переможця. Ми 100 днів бачимо втрати: життів, осель, робочих місць та перспектив".

14 мільйонів українців були змушені полишити свої оселі, підкреслив Авад, більше 3 мільйонів дітей призупинили освіту, сотні тисяч людей не мають води та електроенергії, 15,7 млн людей потребують гуманітарної підтримки.

У Всесвітній організації ООН з охорони здоров'я, закликали розслідувати напади на медичні установи в Україні. За заними ВООЗ, за 100 днів війни достовірно відомо про більш ніж 260 нападів на систему охорони здоров'я.

"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити цю війну", - вказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Він додав, що ВООЗ робить все можливе, щоб підтримати українське Міністерство охорони здоров'я в доставці життєво необхідних медичних поставок та обладнання.

"Однак єдині ліки, яких Україна потребує найбільше, ВООЗ не може надати - це мир", - наголосив посадовець.