«Наше послання російському керівництву: світ спостерігає за вами, і ви понесете відповідальність», - заступниця держсекретаря США

У Раді Безпеки ООН відбулися відкриті дебати щодо посилення відповідальності за порушення міжнародного права та скоєння воєнних злочинів.

Зокрема серед питань, які обговорювали під час заходу, мова йшла про те, як Рада Безпеки могла би зміцнити захист міжнародних принципів підзвітності, щоб вони мали реальний вплив на практиці; а також посилити відповідальність, в тому числі шляхом створення мережі підзвітності між Міжнародним судом ООН, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, а також іншими регіональними установами юстиції.

Захід ініціювала Албанія, яка 1 червня розпочала своє головування у Раді Безпеки. Головував на засіданні прем’єр-міністр країни Еді Рама.

Питання притягнення до відповідальності за порушення міжнародного права знову привернуло особливу увагу міжнародної спільноти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За останні місяці з’явилася низка доповідей щодо можливих випадків порушень міжнародного права в Україні. Наприклад, звіт Human Rights Watch задокументував низку можливих випадків скоєння російськими військовими злочинів проти мирного населення в Чернігівській, Харківській та Київській областях України, у тому числі випадки зґвалтувань, розстрілів та насильства.

Головними доповідачами на дебатах були очільниця Міжнародного суду ООН Джоан Донаг'ю, а також Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле. Зокрема Башеле пояснила значення Ради ООН з прав людини та її служби у притягненні до відповідальності винуватців воєнних злочинів. За її словами, Рада ООН з прав людини активізувала свою роботу, аби надати відповідь на серйозні порушення прав людини, «які також можуть бути визнаними, як міжнародні злочини».

Від США у дебатах взяла участь Узра Зея, заступниця державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини. За її словами, Європейська ініціатива демократичної стійкості, про створення якої ще у кінці березня повідомив президент США Джо Байден, надасть $320 млн для підтримки стійкості суспільства та захисту прав людини в Україні. Особливий акцент в цьому буде зроблено на притягненні до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, скоєні російськими військами в Україні. Крім того, 25 травня Сполучені Штати в партнерстві з Великою Британією та Європейським Союзом оголосили про створення Консультативної групи з питань жорстоких злочинів для ефективної координації зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Вона також додала, що США мають достовірні дані про те, що російські війська катували та вбивали людей у стилі страти зі зв’язаними руками за спиною, а також інформацію про публічне зґвалтування жінок і дівчат, а також про вивезення українських дітей до Росії.

«Ми знаємо, що російські війська продовжують перешкоджати безпечному проходу цивільним особам, які рятуються від насильства, і гуманітарним організаціям, які намагаються дістатися тих, хто потребує допомоги. Ті, хто вчинив ці злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. Наше послання російському військовому та політичному керівництву наступне - світ спостерігає за вами, і ви понесете відповідальність», - додала заступниця держсекретаря.