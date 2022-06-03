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Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору

Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору
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Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору

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В ефірі Час-Тайм. До 100 днів російської війни проти України, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся зі словами підтримки до тих хто постраждав, через війну і висловив переконання, що Україна переможе. Конференція з безпеки Globsec-2022 у Братиславі – євроінтеграція, безпека Європи та відновлення України. Що думають мешканці німецького Гановера про зусилля Німеччини у підтримці України. Чому у Голлівуді так підтримують Україну? Актор та режисер Лів Шрайбер – ексклюзив.

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