Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору
В ефірі Час-Тайм. До 100 днів російської війни проти України, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся зі словами підтримки до тих хто постраждав, через війну і висловив переконання, що Україна переможе. Конференція з безпеки Globsec-2022 у Братиславі – євроінтеграція, безпека Європи та відновлення України. Що думають мешканці німецького Гановера про зусилля Німеччини у підтримці України. Чому у Голлівуді так підтримують Україну? Актор та режисер Лів Шрайбер – ексклюзив.
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