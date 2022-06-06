Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні

В ефірі Час-Тайм. Велика Британія надасть Україні ракетні системи залпового вогню М270. «Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни» - генерал Марк Міллі. Як волонтерська організація Blue&Yellow for Ukraine допомагає українським військовим. У Вашингтоні презентували проект United 24: яку суму вже вдалось зібрати, та як це працює. На центральній площі Нью-Йорка відбувся концерт «Допомога Україні зараз». Мистецтво у час війни: як у Львівському муніципальному мистецькому центрі підтримують митців.