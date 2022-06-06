Студія Вашингтон. Волонтери з Литви – про підтримку України

До допомоги долучаються і звичайні люди - лише минулого тижня литовцям вдалось зібрати кошти на турецький безпілотник “Байрактар” для України. Зі свого боку зусилля докладає і волонтерська організація Blue&Yellow for Ukraine.
Випуски
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червень 03, 2022
Студія Вашингтон. Заяви США на підтримку України у 100-ий день війни
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червень 01, 2022
Студія Вашингтон. Блінкен – про надання ракетних систем Україні
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травень 31, 2022
Студія Вашингтон. Як новозеландці допомагають Україні
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травень 27, 2022
Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні