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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Волонтери з Литви – про підтримку України

Студія Вашингтон. Волонтери з Литви – про підтримку України
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Студія Вашингтон. Волонтери з Литви – про підтримку України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Литва - лишається однією з європейських країн, яка чи ненайгучніше висловлює підтримку Україні.

До допомоги долучаються і звичайні люди - лише минулого тижня литовцям вдалось зібрати кошти на турецький безпілотник “Байрактар” для України. Зі свого боку зусилля докладає і волонтерська організація Blue&Yellow for Ukraine.

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