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Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?

Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
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Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?

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В ефірі Час-Тайм. Блокада Росією українських портів вже призвела до продовольчої кризи у світі. Росія робить це навмисно - заявляють у ЄС і США. Чи мають Брюссель і Вашингтон конкретні пропозиції, як допомогти Україні розблокувати порти та експортувати зернові?

Життя в умовах війни: історії людей з різних куточків України. Допомога із невеликим ремонтом: як працює добровольчий будівельний батальйон "Добробат". Ілюстратори зі всього світу створюють плакати в підтримку України. Для багатьох українців саме війна стала поштовхом, після багатьох років зустрічань, нарешті побратися. Історії двох таких пар.

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