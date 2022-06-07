Життя в умовах війни: історії людей з різних куточків України. Допомога із невеликим ремонтом: як працює добровольчий будівельний батальйон "Добробат". Ілюстратори зі всього світу створюють плакати в підтримку України. Для багатьох українців саме війна стала поштовхом, після багатьох років зустрічань, нарешті побратися. Історії двох таких пар.
Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
Випуски
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червень 06, 2022
Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні
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червень 03, 2022
Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору
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червень 02, 2022
Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії
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червень 01, 2022
Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні
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травень 31, 2022
Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію
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травень 30, 2022
Час-Тайм. Байден, Остін – про підтримку України. День пам’яті у США