Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?

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Життя в умовах війни: історії людей з різних куточків України. Допомога із невеликим ремонтом: як працює добровольчий будівельний батальйон "Добробат". Ілюстратори зі всього світу створюють плакати в підтримку України. Для багатьох українців саме війна стала поштовхом, після багатьох років зустрічань, нарешті побратися. Історії двох таких пар.