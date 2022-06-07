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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Блокада українських портів. Нові заяви в США

Студія Вашингтон. Блокада українських портів. Нові заяви в США
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Студія Вашингтон. Блокада українських портів. Нові заяви в США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 104-тий день повномасштабної російської війни проти України. Важкі бої нині тривають за Сєвєродонецьк. Ситуація змінюється щогодини. Блокада Росією українських портів вже призвела до продовольчої кризи у світі. Росія робить це намисно - заявляють у ЄС і США.

Чи має Вашингтон конкретні пропозиції, як допомогти Україні розблокувати порти та експортувати зернові?

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