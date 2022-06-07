Студія Вашингтон. Блокада українських портів. Нові заяви в США

Сьогодні в Студії Вашингтон. 104-тий день повномасштабної російської війни проти України. Важкі бої нині тривають за Сєвєродонецьк. Ситуація змінюється щогодини. Блокада Росією українських портів вже призвела до продовольчої кризи у світі. Росія робить це намисно - заявляють у ЄС і США.