Чи має Вашингтон конкретні пропозиції, як допомогти Україні розблокувати порти та експортувати зернові?
Студія Вашингтон. Блокада українських портів. Нові заяви в США
Сьогодні в Студії Вашингтон. 104-тий день повномасштабної російської війни проти України. Важкі бої нині тривають за Сєвєродонецьк. Ситуація змінюється щогодини. Блокада Росією українських портів вже призвела до продовольчої кризи у світі. Росія робить це намисно - заявляють у ЄС і США.
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