Україна платитиме зарплати вчителям і держслужбовцям за гроші Світового банку

Анґела Меркель, яка очолювала уряд Німеччини з 2005 до 2021 року, вперше прилюдно висловилася з оцінками російського вторгнення в Україну і була вимушена виправдовувати свою політику щодо Росії та відносини з російським президентом Путіним.

«Це брутальний напад, зневага міжнародних законів, що не має виправдання», - сказала Меркель про вторгнення, яке Путін оголосив через три місяці після її відставки з посади канцлера.

Якби ПДЧ був затверджений тоді, то це сталося б ще швидше. Тоді Україна була ще більш віддаленою від здатності оборонятися, яку вона має зараз.

Меркель 7 червня розлого відповідала на запитання журналіста під час відкритого зібрання у Берліні, де вона зізналася про «пригнічення» і «роздуми» через російську війну.

Її останній офіційний візит у Вашингтон восени 2021 року відбувався на тлі домагань німецького уряду, щоб США не наклали санкції на газопровід Північний потік-2, який Анґела Меркель завжди відстоювала, називаючи суто комерційним проектом.

Новий канцлер Олаф Шольц був змушений оголосити про зупинку проекту в лютому 2022 року у відповідь на початок нової агресії Путіна.

Анґелі Меркель зараз закидають, що саме під її керівництвом Німеччина стала дуже залежною від російського газу й і нафти.

Також з огляду на новий етап російської війни проти України нової критики зазнає її позиція щодо відкладення українського вступу в НАТО, а також роль Меркель у досягненні так званих «Мінських домовленостей» з Путіним щодо Донбасу 2014-2015 року.

Питання вступу України, а також Грузії, в НАТО виходило на вирішальний рівень під час Бухарестського саміту Альянсу 2008 року, коли США та деякі інші союзники були готові до позитивного рішення.

Анґела Меркель зізналася, що вона була серед тих, хто виступив проти, бо, за її словами, Україна на той час не була міцною демократією і там «керували олігархи».

Також Меркель натякнула, що мала передчуття, що Путін вже тоді був готовий до силових дій щодо України і не хотіла створення приводу.

«Зеленський нещодавно говорив, що якби Україна були членом НАТО, то ми б зараз її захистили. Але то був процес. І впродовж того процесу я знала, що Путін зробить Україні щось недобре. Ось тому я і була проти, - сказала вона, додавши. - 2008 року, за моїми оцінками, якби ПДЧ (план приготування до вступу в НАТО) був затверджений тоді, то це сталося б ще швидше. Тоді Україна була ще більш віддаленою від здатності оборонятися, яку вона має зараз».

Докори українців

Тривалий час в українській громадській думці Анґела Меркель була серед найпопулярніших світових лідерів.

Зокрема після останнього саміту так званої «Нормандської четвірки» у Парижі в грудні 2019 року за участі Меркель, і президентів Зеленського й Макрона з Володимиром Путіним деякі опитування показували, що до 69% українців позитивно ставилися до канцлерки.

Але початок повномасштабної російської війни проти України змусив багатьох переоцінити її методи, цілі і здобутки.

«Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати «Північний потік–2»? «Я не була наївною», – каже екс-канцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?» - їдко зауважив радник українського президента Михайло Подоляк у Twitter 8 червня.

Анґела Меркель сказала, що «не звинувачує себе в тому, що намагалася», домовитися з Путіним, хоч зараз і дуже «пригнічена» тим, що Москва почала ще більшу війну.

Теперішній канцлер Олаф Шольц змушений відповідати на закиди, що Німеччина і зараз не використовує для допомоги Україні свої можливості найбільшої країни ЄС і однієї з найбільш економічно потужних, багатих держав світу.

Шольц, який називає російську війну проти України імперіалістичною і загрозливою для усієї Європи, 7 червня сказав журналістам, що військова допомога Німеччини «більша ніж від майже усіх інших».



Натомість критики зауважують, що обіцяна Німеччиною вже кілька місяців тому важка зброя ще так і не надійшла в Україну.