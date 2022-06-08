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Україна платитиме зарплати вчителям і держслужбовцям за гроші Світового банку
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України обсягом 1,49 млрд доларів США, повідомили в установі 7 червня.
Кошти підуть на виплати зарплат державним службовцям та вчителям, повідомили в банку. "Збереження цих основних послуг і здатності уряду їх надавати є важливими для запобігання подальшому погіршенню умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже завдані війною страждання людям", – сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Проект отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, у тому числі від Данії, йдеться в повідомленні.
Раніше український уряд та МВФ заявляли, що бюджет країни потребує 5 млрд дол щомісяця, щоб фінансувати найважливіші урядові послуги.
"Відновлення і перемога України стануть перемогою демократії та цивілізованого світу", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в дописі щодо допомоги.
Напередодні Світовий банк видав новий Прогноз світової економіки, в якому наголосив на ризиках рецесії та стагфляції в світі, через війну в Україні, локдауни в Китаї та перебої в каналах поставок. Світовий банк прогнозує - зростання світової економіки уповільниться з 5,7% в 2021 році до 2,9% в 2022 році, що значно повільніше ніж 4,1%, як очікувалося в січні.
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Норвегія передала Україні 22 гаубиці, надалі про передачу зброї можуть не оголошувати
Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці M109, включаючи запасні частини, боєприпаси й інше спорядження, повідомило 8 червня норвезьке Міністерство оборони.
За повідомленням, Норвегія також навчала українських солдатів, як користуватися цими системами. Це навчання проходило в Німеччині.
«Це вагомий внесок, який дуже затребуваний Україною», – заявили у відомстві.
«Уряд Норвегії чекав, щоб публічно оголосити про цю пожертву з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні. Надалі про передачу озброєнь можуть не оголошувати і не коментувати, додали в міністерстві.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже перебувають на передовій.
«Я знала, що Путін зробить Україні щось недобре» каже «пригнічена» війною Меркель
Анґела Меркель, яка очолювала уряд Німеччини з 2005 до 2021 року, вперше прилюдно висловилася з оцінками російського вторгнення в Україну і була вимушена виправдовувати свою політику щодо Росії та відносини з російським президентом Путіним.
«Це брутальний напад, зневага міжнародних законів, що не має виправдання», - сказала Меркель про вторгнення, яке Путін оголосив через три місяці після її відставки з посади канцлера.
Якби ПДЧ був затверджений тоді, то це сталося б ще швидше. Тоді Україна була ще більш віддаленою від здатності оборонятися, яку вона має зараз.Анґела Меркель
Меркель 7 червня розлого відповідала на запитання журналіста під час відкритого зібрання у Берліні, де вона зізналася про «пригнічення» і «роздуми» через російську війну.
Її останній офіційний візит у Вашингтон восени 2021 року відбувався на тлі домагань німецького уряду, щоб США не наклали санкції на газопровід Північний потік-2, який Анґела Меркель завжди відстоювала, називаючи суто комерційним проектом.
Новий канцлер Олаф Шольц був змушений оголосити про зупинку проекту в лютому 2022 року у відповідь на початок нової агресії Путіна.
Анґелі Меркель зараз закидають, що саме під її керівництвом Німеччина стала дуже залежною від російського газу й і нафти.
Також з огляду на новий етап російської війни проти України нової критики зазнає її позиція щодо відкладення українського вступу в НАТО, а також роль Меркель у досягненні так званих «Мінських домовленостей» з Путіним щодо Донбасу 2014-2015 року.
Питання вступу України, а також Грузії, в НАТО виходило на вирішальний рівень під час Бухарестського саміту Альянсу 2008 року, коли США та деякі інші союзники були готові до позитивного рішення.
Анґела Меркель зізналася, що вона була серед тих, хто виступив проти, бо, за її словами, Україна на той час не була міцною демократією і там «керували олігархи».
Також Меркель натякнула, що мала передчуття, що Путін вже тоді був готовий до силових дій щодо України і не хотіла створення приводу.
«Зеленський нещодавно говорив, що якби Україна були членом НАТО, то ми б зараз її захистили. Але то був процес. І впродовж того процесу я знала, що Путін зробить Україні щось недобре. Ось тому я і була проти, - сказала вона, додавши. - 2008 року, за моїми оцінками, якби ПДЧ (план приготування до вступу в НАТО) був затверджений тоді, то це сталося б ще швидше. Тоді Україна була ще більш віддаленою від здатності оборонятися, яку вона має зараз».
Докори українців
Тривалий час в українській громадській думці Анґела Меркель була серед найпопулярніших світових лідерів.
Зокрема після останнього саміту так званої «Нормандської четвірки» у Парижі в грудні 2019 року за участі Меркель, і президентів Зеленського й Макрона з Володимиром Путіним деякі опитування показували, що до 69% українців позитивно ставилися до канцлерки.
Але початок повномасштабної російської війни проти України змусив багатьох переоцінити її методи, цілі і здобутки.
«Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати «Північний потік–2»? «Я не була наївною», – каже екс-канцлер. То навіщо було підсаджувати Європу на нафтову та газову голку Росії? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?» - їдко зауважив радник українського президента Михайло Подоляк у Twitter 8 червня.
Анґела Меркель сказала, що «не звинувачує себе в тому, що намагалася», домовитися з Путіним, хоч зараз і дуже «пригнічена» тим, що Москва почала ще більшу війну.
Теперішній канцлер Олаф Шольц змушений відповідати на закиди, що Німеччина і зараз не використовує для допомоги Україні свої можливості найбільшої країни ЄС і однієї з найбільш економічно потужних, багатих держав світу.
Шольц, який називає російську війну проти України імперіалістичною і загрозливою для усієї Європи, 7 червня сказав журналістам, що військова допомога Німеччини «більша ніж від майже усіх інших».
Натомість критики зауважують, що обіцяна Німеччиною вже кілька місяців тому важка зброя ще так і не надійшла в Україну.
Як працює добровольчий будівельний батальйон "Добробат". Відео
Ремонт даху, заміна вікон та дверей, розбір завалів. Вже у трьох областях України працює добровольчий будівельний батальйон “Добробат”. Організація пов'язує тих, хто потребує допомоги з волонтерами, які готові безкоштовно її надати. Деталі - в сюжеті Лесі Бакалець.
- Голос Америки
США та партнери працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет – Білий Дім
На запит української служби Голосу Америки високопосадовець Білого дому підтвердив, що США та союзники постачають в Україну протикорабельні ракети для посилення її прибережної оборони.Ми підтримуємо Україну та працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб», – сказав чиновник Білого дому.
Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і «надалі буде світовим лідиром у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки».Раніше у вівторок, 7 червня, під час виступу у Сенаті лідер Республіканської меншості республіканець Мітч Макконнелл заявив, що США повинні надсилати більш потужну зброю в Україну.
"Оскільки Росія посилає бойову міць на фронт, українським солдатам потрібно більше зброї. Їм потрібна потужніша зброя. І їм потрібна зброя більшої дальності, щоб безпечно протистояти наступальним силам Росії", - сказав він, відповідно до прес-релізу, розміщеного на офіційному сайті сенатора.Він закликав адміністрацію Байдена пояснити, чи продовжить вона надавати Україні ракети більшої дальності та чи надасть протикорабельні ракети, "щоб Україна могла націлюватись на російські загрози українським чорноморським портам".
Макконнел наголосив, що не варто боятися роздратувати чи принизити Путіна та ті, "хто стурбований ескалацією, мають думають, що Путін зробить з їхніми (українськими – ред.) містами, якщо його не зупинить Україна".
Три тижні тому високопосадовець Білого дому повідомив, що адміністрація Джозефа Байдена працює над тим, щоб передати передові протикорабельні ракети в руки українських військових, щоб допомогти їм подолати морську блокаду Росії українських портів.Ці заяви лунали на тлі побоювань, що більш потужна зброя, яка може потопити російські військові кораблі, посилить конфлікт.
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