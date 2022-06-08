Чи може Росія організувати повномасштабну кібератаку на критичну інфраструктуру США? Яких помилок припустилася світова спільнота у підході до Росії? - Ексклюзивне інтерв’ю з постійним представником США в ОБСЄ Майклом Карпентером. У Нью-Йорку відбувся благодійний концерт, щоб зібрати кошти на підтримку українських культурних об’єктів.
Час-Тайм. Розблокування портів. Яку роль може відіграти Анкара?
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червень 07, 2022
Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
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червень 06, 2022
Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні
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червень 03, 2022
Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору
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червень 02, 2022
Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії
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червень 01, 2022
Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні
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травень 31, 2022
Час-Тайм. Як нові санкційні обмеження вразять Росію