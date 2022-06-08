Час-Тайм. Розблокування портів. Яку роль може відіграти Анкара?

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Чи може Росія організувати повномасштабну кібератаку на критичну інфраструктуру США? Яких помилок припустилася світова спільнота у підході до Росії? - Ексклюзивне інтерв’ю з постійним представником США в ОБСЄ Майклом Карпентером. У Нью-Йорку відбувся благодійний концерт, щоб зібрати кошти на підтримку українських культурних об’єктів.