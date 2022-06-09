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Час-Time

Час-Тайм. Чи змінять Хаймарси хід війни? Аналіз військових аналітиків

Час-Тайм. Чи змінять Хаймарси хід війни? Аналіз військових аналітиків
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Час-Тайм. Чи змінять Хаймарси хід війни? Аналіз військових аналітиків

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В ефірі Час-Тайм. У так званій ДНР засудили до смертної кари трьох іноземців, що воювали за Україну - двох британців та громадянина Марокко. Як в уряді Британії відреагували на ці події? Чи зможуть системи Хаймарс змінити хід війни?

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