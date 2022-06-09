Військові аналітики коментують найновіший пакет воєнної допомоги від США. Чого Україні варто очікувати від головування Албанії в Раді Безпеки ООН – інтерв’ю з постійним представником Албанії. Ветеран армії США вирішив допомогти Україні захищатися від російської агресії – історія Меттью Паркера. Як творити у зоні бойових дій та бути веганом в армії – розповідає екоактивіст Павло Вишебаба, який приєднався до ЗСУ.
Час-Тайм. Чи змінять Хаймарси хід війни? Аналіз військових аналітиків
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червень 08, 2022
Час-Тайм. Розблокування портів. Яку роль може відіграти Анкара?
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червень 07, 2022
Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
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червень 06, 2022
Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні
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червень 03, 2022
Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору
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червень 02, 2022
Час-Тайм. США оголосили новий раунд санкцій проти Росії
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червень 01, 2022
Час-Тайм. Деталі нового пакету військової допомоги США Україні
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