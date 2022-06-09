Час-Тайм. Чи змінять Хаймарси хід війни? Аналіз військових аналітиків

В ефірі Час-Тайм. У так званій ДНР засудили до смертної кари трьох іноземців, що воювали за Україну - двох британців та громадянина Марокко. Як в уряді Британії відреагували на ці події? Чи зможуть системи Хаймарс змінити хід війни?