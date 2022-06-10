Студія Вашингтон. Найновіший пакет воєнної допомоги від США - деталі

Сьогодні в Студії Вашингтон. “Україна не нападала на Росію і не збирається робити це зараз”- про це Голосу Америки заявила посолка України в США Оксана Маркарова, коментуючи обіцянки України не обстрілювати російську територію із американських ракетних систем HIMARS. Найновіший пакет воєнної допомоги від США коментують військові аналітики.