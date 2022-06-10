Актуально
США працюють над новими санкціями проти РФ, включно з нафтовими обмеженнями. Експерти дискутують щодо оптимальної моделі
США розширять сферу застосування санкцій проти Росії, що може включати обмеження на енергоресурси, і посилять інтенсивність санкцій, якщо Росія продовжить свій теперішній курс щодо України, заявляють в Держдепі США.
"Поки Росія продовжує йти теперішнім шляхом, ми продовжимо наш теперішній шлях, і це включаючи надходження Росії від експорту енергоресурсів", - заявив високопосадовець Держдепу США Ерік Вудгауз під час події в Atlantic Council 10 червня.
Серед наступних можливих кроків щодо Росії, США та ЄС обговорюють запровадження цінових обмежень на нафту. Тривають "надзвичайно активні" перемовини щодо енергетичних санкцій, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен у вівторок під час слухань у Комітеті Сенату США з питань фінансів.
Зокрема йдеться про можливість встановлення цінових обмежень на російську нафту, додала посадовиця. "Ми хочемо, щоб російська нафта продовжувала надходити на світовий ринок, щоб стримувати світові ціни і намагатись уникнути спалахів, які б призвели до світової рецесії і викликали зростання цін на нафту", - вказувала Єллен.
Під час події в п'ятницю, радник НАК "Нафтогаз" Олександр Щерба підтримав ідею запровадження цінових обмежень. Він вказав, що за таких умов російська нафта потрапляла б до Європи, однак Росія отримувала б лише частину виплат, відповідно до обмеження, решта виплат накопичувалась би на спеціальному рахунку.
Такий режим дуже важко забезпечити, висловив своє застереження посол США Річард Морнінгстар, аналітик Атлантичної Ради. З ним погодився Едвард Чоу, експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень США. На його думку обмеження ціни неможливо втілити. Він, натомість, висловився за запровадження тарифів на експорт російської нафти, з можливістю поступового підвищення таких тарифів.
Чоу назвав вірною позицію Міністерства фінансів США стосовно того, що обмежувати потрібно не кількість російської нафти на ринку, а експортні надходження Росії, однак, припустив аналітик, США не вдалось переконати в цьому європейців. Чоу критично відгукнувся щодо рішення США запровадити нафтове ембарго на російську нафту, що підштовхнуло ціни на нафту вгору.
Коментуючи ефективність західних санкцій, Вудгауз відзначив, що вони вже мають значний вплив на Росію. "Кремль був змушений ввести суворі обмеження на рух капіталу і змусити експортерів обмінювати іноземну валюту за рублі, щоб підтримати вартість рубля, також значно знизився імпорт", - вказав посадовець.
Він зазначив - з часом вплив санкцій лише зростатиме, через нестачу доступу Росії до основних імпортних товарів, експортних ринків, виснаження фінансових запасів, які мали зменшити вплив цих ударів.
В Росії визнають вплив санкцій на економіку. В квітні російський президент Путін сказав, що санкції негативно вплинули на надходження від енергоекспорту, а голова російського центробанку Набіуліна заявила, що санкції мали негативний вплив на російський фінансовий сектор.
Всі новини дня
Швейцарія затвердила нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі
БЕРЛІН (Reuters) – Швейцарія затвердила нові санкції ЄС проти Білорусі та Росії, а також фінансові санкції та обмеження на подорожі проти 100 додаткових фізичних і юридичних осіб, включаючи олігарха Олександру Мельниченка, повідомила Федеральна рада в п’ятницю.
Швейцарський санкційний список осіб та організацій співпадає з переліком Європейського Союзу, включає військовослужбовців, яких вважають відповідальними за звірства, скоєні в Бучі, осіб, які працюють у сферах політики та дезінформації, а також деяких олігархів та членів їхніх сімей, йдеться в повідомленні.
Рада також схвалила виключення чотирьох нових російських та білоруських банків, у тому числі Сбербанку, найбільшого російського, із системи транзакцій SWIFT.
"6,8 млн біженців це - не жарт, не фейкові новини, не теорія змови. Це реальність, і це через агресію", - постпред Албаніі при ООН
У червні головування у Раді Безпеки ООН перейшло до Албанії. Від початку повномасштабної російської агресії, ця країна зайняла активну позицію у Раді Безпеки, ініціюючи резолюції та засідання. За перші десять днів головування у Радбезі, Албанія вже провела два важливих заходи пов’язані з притягненням до відповідальності за воєнні злочини, а також про сексуальне насильство та торгівлю людьми, спричинені військової агресією Росії в Україні. Чого варто очікувати від головування Албанії Україні? Коли Росія буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини? Коли розпочнеться реформування Ради Безпеки? Про ці та інші теми з Ферітом Годжею, постійним представником Албанії при ООН спілкувалася Ірина Соломко.
Ірина Соломко: Вітаю вас пане посол. У червні ви головуєте в Раді Безпеки. Албанія вже встигла провести два важливих заходи в контексті війни в Україні. Чи плануєте використати ваше головування для ще більшою актуалізації українського питання?
Феріт Годжа: Албанія особливо зацікавлена у допомозі Україні з точки зору європейської країни, з точки зору країни, яка є членом НАТО, з точки зору країни, яка походить з того ж регіону. Тому для нас абсолютно логічно приділяти якомога більше уваги тому, що похитнуло міжнародний порядок. Ми думали, що агресія, війна сусіда проти сусіда – у минулому. На жаль, Росія відновила це все у новому столітті. Ми переконані: розглядаючи ці питання на Раді Безпеки, ми говоримо не лише про Україну. Ми говоримо про фундаментальні цінності, міжнародне право, статут ООН. Сподіваюся, що Росія понесе відповідальність за скоєне.
І.С.: Ви демонструєте потужне лідерство з цього питання серед країн свого також непростого регіону.
Ф.Г.: Ми знаємо, що це за країна – Росія. Ми знаємо про її місце в світі. Ми знаємо про її вплив у Раді Безпеки. Але ми також знаємо більше. Що закон має бути однаковим для всіх. Ми жили під диктатурою в минулому. Але ми також знаємо, що ми отримали, коли стали вільними.
Відносини між державами мають будуватися на повазі та правилах. Тому ми питаємо Росію, як ця "спеціальна операція" для них, а для нас незаконна та неспровокована війна, пов’язана з законом та обов’язками кожної країни?
І.С.: Ви, напевно, обізнані з критикою, яка лунає на адресу ООН, що організація багато говорить та мало робить. І коли ми говоримо про відповідальність Росії та її військових за скоєні злочини на території України, що ще має бути зроблено в рамках ООН, аби досягнути цієї мети?
Ф.Г.: Рада Безпеки діє в рамках своїх повноважень. Доки є право вето, будь-який з п’яти постійних членів може його застосувати. Ми сподіваємося, що настане момент, коли право вето не буде використовуватися в ситуаціях війни, або щодо масових порушень прав людини, військових злочинів чи геноциду.
Коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання поваги до закону та відповідальності тих, хто його порушує, це важливо. Бо це надає повноваження всім тим, хто на місцях збирає дані та докази, які одного дня будуть представлені в суді. Це може бути суд в Україні, або суд у системі спецсудів. Це може бути новий механізм, який буде створений у Генеральній Асамблеї.
Але ця ініціатива має йти від самих постійних членів, ми ще не досягли цього. Відповідальність за злочини для нас дуже важлива. Ми навчилися поважати закон на національному рівні, а міжнародне право є найкращою гарантією для малих країн. Ми не можемо та не хочемо воювати з іншими, бо вважаємо, що спосіб спілкування між країнами - не війна, а закон. Тому в правовому контексті ми маємо механізм, за якими злочини, скоєні в Україні, мають бути спочатку задокументовані. Тому одразу зі старту нашого головування ми провели дебати за участю нашого прем’єр-міністра, щоб якомога ширше обговорити це питання.
Коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання поваги до закону та відповідальності тих, хто його порушує, це важливо. Бо це надає повноваження всім тим, хто на місцях збирає дані та докази, які одного дня будуть представлені в суді. Це може бути суд в Україні, або суд у системі спецсудів. Це може бути новий механізм, який буде створений у Генеральній Асамблеї. З цього приводу є думки. Але я сумніваюся, що спеціальний суд буде уповноважений, адже для цього потрібен дозвіл Ради Безпеки. І я сумніваюся, що Росія погодиться з цим.
Але є одна річ, яку ми маємо чітко знати: іноді справедливість - повільна, але вона потребує філігранної роботи, яка приносить результат. Тож, мабуть, сьогодні ми можемо бути налаштованими скептично, бо, на жаль, вчиняються злочини. Але, повірте, настане момент коли всі ці докази будуть використані в суді в Україні чи в інших країнах через універсальну юрисдикцію. І це буде визначальний момент для справедливості та відповідальності.
І.С.: Росія використовує Раду Безпеки для поширення своєї пропаганди під час виступів. Наскільки вона в цьому успішна?
Ф.Г.: З самого початку у випадку війни в Україні Рада Безпеки зробила все, щоб ізолювати Росію. Ми успішно протидіємо наративу Москви щодо конфлікту в Україні. Росія запропонувала як виправдання, чи як причину нібито геноцид на Донбасі.
Справа була представлена у Міжнародному суді, який сказав, що позиція Росії – необґрунтована. І видав наказ негайно припинити військову операцію. Що так і не було зроблено. Окрім того, Росія сьогодні знаходиться під найжорстокішим режимом санкцій.
Тож те, що змогла зробити Рада Безпеки, це показати - хто що зробив та хто за що відповідає. Ми також запрошуємо на засідання представників Генерального секретаря, керівників агенцій та програм, спеціальних радників чи представників, які говорять про факти. Світ бачить, що відбувається. І ті 6,8 млн людей, яких вигнали з-за межі України це не жарт. Це не фільм. Це не фейкові новини, не теорія змови. Це реальність, і це через агресію.
І.С.: Під час брифінгу, присвяченому сексуальному насильству, президент Європейської ради Шарль Мішель виступив з потужною заявою щодо ситуації довкола продовольчої безпеки. У вас є ідеї в рамках Ради Безпеки, як вирішити цю проблему?
Ф.Г.: Спочатку факти. Чому виникла нестача продовольства? Росія каже, що це через санкції. Проте санкції жодним чином не стосуються цих продуктів. Ця продукція не підпадає під жодні санкції. В Україні чекають на експорт понад 20 млн тон зерна. Але їх не можуть доставити, бо морські порти заблоковані. Тому ми підтримуємо зусилля Генерального секретаря, Туреччини та будь-кого, хто розмовляє з росіянами. Вчора також ми чули від російської делегації, що вони готові працювати над цим за умови зняття санкцій. Це ще раз доводить, що наша позиція правдива.
І.С.: Чи могла ООН зробити більше, аби попередити війну в Україні?
Європейський Союз - об’єднаний, НАТО ймовірно розширюються. Імідж Росії деградований. Російська армія принижена. Тож настав час їм дійсно зрозуміти, куди вони йдуть з цією війною, яка її мета?
Ф.Г.: Якщо ми проаналізуємо все, що ООН зробила до цього часу, ми маємо бути вдячними. ООН спочатку ізолювала Росію і, роблячи це, сказала світові, хто несе відповідальність за ситуацію.
Світ продемонстрував солідарність з Україною, і ця солідарність також допомогла українцям протистояти одній з наймогутніших армій світу. Окрім того, гуманітарна допомога, служби та агенції ООН – перші там, де є потреба. Також ми викриває дії Росію, та дуже сподіваємося, що нас почує російська громадськість. Хоча це і непросто. Також ми намагається змусити російських лідерів зрозуміти, куди вони прямують з цією війною. Все що ми досі бачили, окрім злочинів та знищення України - абсолютно суперечить декларованим Росією цілям.
Європейський Союз - об’єднаний, НАТО ймовірно розширюються. Імідж Росії деградований. Російська армія принижена. Тож настав час їм дійсно зрозуміти, куди вони йдуть з цією війною, яка її мета?
І.С.: І останнє запитання стосується реформування ООН, як ви це бачити, що має бути зроблено?
Ф.Г.: Я пов’язаний з ООН майже все своє дипломатичне життя. І це понад 30 років. І я з самого початку бачив потребу в реформуванні. Багато реформ відбулося, але, мабуть, не скрізь. Рада Безпеки досі діє за правилами та процедурами, які були прийняті сімдесят сім років тому. Нам потрібна не тільки прозорість, скільки ефективність та підзвітність.
Я думаю настав час серйозно поміркувати над тим, чи право вето допомагає Раді справді виконувати свій мандат, чи воно використовується неправомірно для вузьких політичних інтересів тих, хто може ним скористатися. Я думаю, що це підриває Раду Безпеки, її роль та довіру до неї. Організація Об’єднаних Націй – це єдиний орган, де представлені всі країни. І ми би хотіли, щоб Організація Об’єднаних Націй була центром усіх наших зусиль і енергії, щоб зробити світ кращим.
Як використати HIMARS, щоб змінити хід війни - коментують дипломати та західні експерти
Новий пакет оборонної допомоги від США викликав дискусію серед військових аналітиків. Чи вистачить Україні 4-х ракетних систем HIMARS на цьому етапі? Чи будуть українці відповідати на обстріли артилерії, якщо постріли йдуть з території Росії? Чи зможуть системи HIMARS суттєво вплинути на хід війни? Голос Америки поспілкувався із дипломатами та воєнними експертами, щоб знайти відповідь на ці та інші запитання.
"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини, які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони".Оксана Маркарова, посолка України у США
У новому пакеті оборонної допомоги від США українське командування покладає особливу надію на ракетні системи залпового вогню HIMARS. Наразі було виділено 4 такі установки.
HIMARS можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, але Україні поки надали боєприпаси із дальністю не більше 80 кілометрів. А також закликали не вести обстріли по позиціях ворога безпосередньо на території Росії.
В якому напрямку і як далеко може відповідати Київ на обстріли? Новий пакет американської допомоги поставив низку важливих запитань.
"Українці запевнили нас, що не збираються використовувати ці системи для ударів по території Росії", - заявив заступник міністра оборони США з питань політики, Колін Каль журналістам.
"HIMARS - це артилерія дальньої дії. Вона допоможе українським силам бути прицільнішими на довшій відстані. Отже дальність мають визначати українські військові", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк, під час своєї першої прес-конференції у Києві.
"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони", - посолка України в США Оксана Маркарова, заявила в коментарі для Голосу Америки.
Водночас, за словами окремих воєнних експертів та дипломатів, якщо російські війська ведуть обстріл сусідньої держави із власної території, вони стають справедливою мішенню.
"Якщо є російська військова частина, яка стріляє в українців, то це - мішень. Неважливо, чи ця мішень знаходиться на території України чи в Росії. Якщо ця російська артилерія обстрілює українські військові частини, то це законна ціль для вогню у відповідь", - сказав Голосу Америки Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні 2006—2009 рр.
"Давайте визнаємо, що росіяни використовують свою територію для нападу на Україну. І тому іноді, вам доводиться цілити по позиціях, де розташовані ці військові бази", - прокоментував Голосу Америки Девід Креймер, експерт міжнародного університету Флориди, колишній помічник Держсекретаря США.
Географічно Україні не потрібна особливо велика дальність ракет, щоб поцілити у російські території із окремих прикордонних точок, до прикладу, з Чернігівщини або Харківщини. Однак, HIMARS у першу чергу потрібні для збереження українських позицій. Тому що перебуваючи в обороні, українські військові є фіксованою мішенню для потужної російської артилерії, наголошують воєнні аналітики.
"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки"Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ
"Ці системи високої дальності дадуть змогу українським силам тримати ворога далі від лінії зіткнення і самим вийти із зони дії російської артилерії. Наприклад, дальність HIMARS переважає російські СМЕРЧі на кілька кілометрів. Тому, якщо ви знаєте, де розташовані системи СМЕРЧ, ви поставите HIMARS трохи далі, щоб вони могли вразити російські СМЕРЧі, так щоб останні не поцілили вас", - сказав Голосу Америки Веслі Кларк, колишній командувач союзними силами США та НАТО (1997 – 2000 рр.)
"Нам потрібна більша дистанція. Не тому, що ми збираємось стріляти кудись по Росії, а тому, що ми хочемо, щоб наші військові знаходились якомога далі від цих "орків". І щоб ми зберегли кожне життя", - посолка України в США Оксана Маркарова для Голосу Америки.
Однак, чи можуть усього 4 ракетні системи із боєприпасами обмеженої дальності суттєво вплинути на хід війни на цьому етапі?
"Хотілося б мати набагато більше систем, ніж чотири. Але ці системи наразі не виробляються навіть в Сполучених Штатах. Тож, як і у випадку зі «Стінгерами» та «Джавелінами», Сполученим Штатам доводиться пришвидшити своє виробництво, щоб терміново заповнити усі потреби на відправку в Україну і водночас мати певний резерв на складах. Але ці запаси не безмежні. Виробництво HIMARS не так давно було припинене. Тепер його, ймовірно, перезапустять, але це не миттєвий процес. Я сподіваюся, що ми зможемо надати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. Можливо й більше, але чотири – це вже початок", - пояснює Голосу Америки Веслі Кларк.
Дипломати та воєнні аналітики стверджують, що російська війна проти України перейшла у фазу кількісної переваги. Це війна артилерії та військових, де перемогу отримає той, у кого більше зброї та людей.
"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додатковіпоставки", - Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ, в інтерв'ю для Голосу Америки.
Нині російська армія, попри великі втрати на Київщині, не веде перегрупування своїх сил, але натомість посилює активний тиск на сході України. Як стверджують експерти, Москва дуже поспішає отримати перевагу на полі бою, поки Україна не отримала достатньо озброєння, щоб відтіснити нападника.
Нагадаємо, що у вівторок 7-го червня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію надати Україні більше ракет великої дальності та протикорабельні ракети.
В статті використані матеріали журналістів Голосу Америки Мирослави Гонгадзе, Юлії Ярмоленко, Євгенія Комарова.
Дивіться також: Експерти – про варіанти, як розблокувати українські порти.
ООН: Війна в Україні загрожує сповільнити відновлення міжнародних інвестицій в світі
Женева - Економісти ООН попереджають, що війна в Україні загрожує зруйнувати минулорічне відновлення темпів надходження прямих іноземних інвестицій в світі і може призвести до зниження глобальних інвестиційних потоків у 2022 році. UNCTAD, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, представила новий Звіт світових інвестицій за 2022 рік.
Декілька глобальних криз серйозно погіршили перспективи продовження минулорічних темпів відновлення, коли глобальні ПІІ, прямі іноземні інвестиції, досягли майже 1,6 трильйона доларів. Це майже на 70% більше від надзвичайно низьких рівнів у 2020 році пандемії.
Генеральний секретар UNCTAD Ребека Грінспен каже, що зміна клімату, пандемія та війна в Україні різко змінили глобальне середовище для міжнародного бізнесу за останні три місяці. Вона говорить, що для міжнародних корпоративних інвесторів цей рік - рік невизначеності. "Глобальні ціннісні ланцюги сильно порушені, споживачі занепокоєні, а відсоткові ставки зростають. Побоювання рецесії високі, а зростання невизначеності інвесторів спричинить значний тиск на глобальні прямі іноземні інвестиції в 2022 році", - сказала вона.
У звіті вказано, що від зростання минулого року виграли всі регіони світу. Проте країни з розвиненою економікою впорались значно краще, ніж країни, що розвиваються. У звіті йдеться, що потоки ПІІ зросли на 134% у розвинених країнах, досягнувши 746 мільярдів доларів, що більш ніж вдвічі перевищило рівень 2020 року.
Грінспен каже, що транснаціональні компанії отримали рекордні прибутки, в основному від операцій злиття та поглинання.
“Загалом, зростання надходжень ПІІ до економік, що розвиваються відбувалось повільніше, ніж у розвинених регіонах, але все одно сягнуло 30%. Зростаннявідбулось в основному за рахунок відновлення в Азії, часткового відновлення в Латинській Америці та Карибському басейні та зростання в Африці", - сказала вона.
Сполучені Штати, Китай, Гонконг, Сінгапур та Канада очолюють список 10 країн, які найбільше припливають ПІІ у 2021 році.
Економісти UNCTAD кажуть, що темп зростання, створений у 2021 році, неможливо втримати. Вони кажуть, що глобальні потоки ПІІ цього року, швидше за все, зменшуватимуться, або залишаться незмінними. Вони попереджають, що на потоки ПІІ до країн, що розвиваються, у 2022 році, як очікується, сильно вплине війна в Україні і кажуть, що бюджетні можливості у багатьох країнах значно скоротяться. Вони додають, що уряди, особливо в країнах, що розвиваються, які імпортують нафту та продовольство, матимуть менше ресурсів, щоб витрачати їх на нові проекти.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum