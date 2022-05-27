Що не так із ростом курсу рубля, розмірковують аналітики

Курс російського рубля до долара значно зріс останнім часом. Згідно з оцінками Reuters, рубль показав найкращу динаміку серед валют в світі. В березні, після введення потужних економічних санкцій, через масштабне вторгнення до України, курс рубля впав до 143 рублів за долар.

Тепер же рубль показав зростання до 63 рублів за долар.

Зростанню курса сприяли збільшення надходжень від експорту нафти та газу, вказують оглядачі. Профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії (різниця між експортом та імпортом) зріс до 96 млрд дол за чотири місяці на тлі підвищення цін на світові сировинні товари.

"Це надзвичайний приплив валюти для Путіна", - твітує Робін Брукс з Міжнародного інституту фінансів. Він пов'язав збільшення профіциту із зростанням цін на енергоресурси.

Водночас, згідно з даними російського уряду, міжнародні резерви російського центробанку скоротились приблизно на 60 млрд дол.

"Цифри, як на мене, не співпадають, - говорить в коментарі Голосу Америки британський аналітик Тімоті Еш. - Росія каже, що в неї все добре завдяки експорту енергоресурсів, адже ціни на нафту ростуть через санкції. Вони говорять про 96 мільярдів доларів профіциту платіжного балансу, але вони втратили 60 мільярдів валютних резервів, отже відбувається значний відтік капіталу - щонайменше 150 мільярдів доларів, може і більше".

Експерт пояснює - зазвичай валютні резерви зростають, коли є профіцит платіжного балансу, а в Росії відбувається протилежна ситуація - резерви падають, що свідчить, що гроші йдуть з Росії.

"Щось не те відбувається. Щось погано пахне", - говорить аналітик. Він наполягає - курс рубля -штучний і є "частиною російської PR кампанії, щоб показати, що санкції не працюють".

Зараз іноземці не можуть вільно продати рублі і чим далі, тим більшими будуть проблеми для Росії, адже міжнародні санкції тривають, а репутація Росії як торговельного пертнера - все гірше, говорить Еш.

Брукс також називає зміцнення курсу рубля фікцією. "Зазвичай через війну з Росії був би відтік капіталу ... Це неможливо зараз, тому рубль відображує лише половину історії - дуже потужний поточний рахунок. Сильний рубль - це фікція", - твітує аналітик.

Обмеження на рух капіталу назвав в коментарі The New York Times основною причиною зміцнення рубля Брендан МакКенна з Wells Fargo. "Зараз дуже, дуже важко купити долари і перевести рублі в долар, чи будь-яку іншу валюту в Росії", - додає він.

В статті викорастано матеріали Reuters, The New York Times