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Байден назвав війну Росії в Україні причиною зростання цін на пальне у США
Президент США Джо Байден пов'язав зростання цін на безнин у США із вторгненням Росії до України.
"Путінське збільшення цін вдарило в травні тут і по всьому світові, - сказав Байден у п'ятницю, коментуючи новий звіт щодо цін у США, - високі ціни на бензин, енергетику, продовольство забезпечили половину місячного росту цін і ціни на бензин зросли на 2 долари за галон в багатьох місцях з часу, коли російське військо почало загрожувати Україні".
Байден також закликав американські нафтогазові компанії не зловживати своїм становищем і не завищувати ціни.
Ціни на газ, продукти харчування та більшість інших товарів і послуг підскочили в травні, піднявши інфляцію до нового максимуму за сорок років, йдеться в новому звіті Міністерства праці США, оприлюдненому в п'ятницю.
Минулого місяця споживчі ціни зросли на 8,6% порівняно з роком раніше, швидше ніж у квітні на 8,3%, повідомило у п’ятницю Міністерство праці. Новий показник інфляції, найвищий з 1981 року, посилить тиск на Федеральну резервну систему, щоб вона продовжувала агресивно підвищувати процентні ставки, пише Associated Press.
П’ятничний звіт підкреслює побоювання, що інфляція поширюється на велику кількість послуг і товарів, а не лише на бензин та споживчі товари, а посилення тиску на Федеральну Резервну систему США з метою підвищення ставок означатиме дорожчі кредити для споживачів і бізнесу, що підвищить ризик рецесії, зауважує видання.
В статті використано матеріал АР
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США скасують обов’язковий тест на коронавірус для в’їзду в країну – ЗМІ
Американські медіа повідомляють, що очікується рішення адміністрації Джозефа Байдена про те, що вже починаючи з ранку неділі, 12 червня, вона скасовує вимогу про обов’язковий негативний тест на коронавірус для в’їзду до США. Про це представникам медіа сказав високопоставлений чиновник адміністрації в п'ятницю вранці.
Вимога, що стосувалася всіх пасажирів міжнародних рейсів, включно з американськими громадянами, діє грудня. Мандрівники повинні були надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за день до поїздки, або підтвердження одужання від вірусу протягом останніх 90 днів.
Як повідомляється, Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) встановив, що тести більше не потрібні. Через три місяці він може знову переглянути це рішення, якщо виникне новий варіант COVID, який викликатиме занепокоєння, сказав посадовець.
Туристична індустрія місяцями лобіювала проти обмеження, яке стримувало міжнародні перельоти, адже люди боялися подорожувати через ризик «застрягти» у чужій країні через позитивний результат тесту, що могло б обійтися їм у тисячі доларів додаткових витрат на готель та харчування.
У матеріалі використовувалися повідомлення Reuters, CNN, New York Times.
США працюють над новими санкціями проти РФ, включно з нафтовими обмеженнями. Експерти дискутують щодо оптимальної моделі
США розширять сферу застосування санкцій проти Росії, що може включати обмеження на енергоресурси, і посилять інтенсивність санкцій, якщо Росія продовжить свій теперішній курс щодо України, заявляють в Держдепі США.
"Поки Росія продовжує йти теперішнім шляхом, ми продовжимо наш теперішній шлях, і це включаючи надходження Росії від експорту енергоресурсів", - заявив високопосадовець Держдепу США Ерік Вудгауз під час події в Atlantic Council 10 червня.
Серед наступних можливих кроків щодо Росії, США та ЄС обговорюють запровадження цінових обмежень на нафту. Тривають "надзвичайно активні" перемовини щодо енергетичних санкцій, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен у вівторок під час слухань у Комітеті Сенату США з питань фінансів.
Зокрема йдеться про можливість встановлення цінових обмежень на російську нафту, додала посадовиця. "Ми хочемо, щоб російська нафта продовжувала надходити на світовий ринок, щоб стримувати світові ціни і намагатись уникнути спалахів, які б призвели до світової рецесії і викликали зростання цін на нафту", - вказувала Єллен.
Під час події в п'ятницю, радник НАК "Нафтогаз" Олександр Щерба підтримав ідею запровадження цінових обмежень. Він вказав, що за таких умов російська нафта потрапляла б до Європи, однак Росія отримувала б лише частину виплат, відповідно до обмеження, решта виплат накопичувалась би на спеціальному рахунку.
Такий режим дуже важко забезпечити, висловив своє застереження посол США Річард Морнінгстар, аналітик Атлантичної Ради. З ним погодився Едвард Чоу, експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень США. На його думку обмеження ціни неможливо втілити. Він, натомість, висловився за запровадження тарифів на експорт російської нафти, з можливістю поступового підвищення таких тарифів.
Чоу назвав вірною позицію Міністерства фінансів США стосовно того, що обмежувати потрібно не кількість російської нафти на ринку, а експортні надходження Росії, однак, припустив аналітик, США не вдалось переконати в цьому європейців. Чоу критично відгукнувся щодо рішення США запровадити нафтове ембарго на російську нафту, що підштовхнуло ціни на нафту вгору.
Коментуючи ефективність західних санкцій, Вудгауз відзначив, що вони вже мають значний вплив на Росію. "Кремль був змушений ввести суворі обмеження на рух капіталу і змусити експортерів обмінювати іноземну валюту за рублі, щоб підтримати вартість рубля, також значно знизився імпорт", - вказав посадовець.
Він зазначив - з часом вплив санкцій лише зростатиме, через нестачу доступу Росії до основних імпортних товарів, експортних ринків, виснаження фінансових запасів, які мали зменшити вплив цих ударів.
В Росії визнають вплив санкцій на економіку. В квітні російський президент Путін сказав, що санкції негативно вплинули на надходження від енергоекспорту, а голова російського центробанку Набіуліна заявила, що санкції мали негативний вплив на російський фінансовий сектор.
Швейцарія затвердила нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі
БЕРЛІН (Reuters) – Швейцарія затвердила нові санкції ЄС проти Білорусі та Росії, а також фінансові санкції та обмеження на подорожі проти 100 додаткових фізичних і юридичних осіб, включаючи олігарха Олександру Мельниченка, повідомила Федеральна рада в п’ятницю.
Швейцарський санкційний список осіб та організацій співпадає з переліком Європейського Союзу, включає військовослужбовців, яких вважають відповідальними за звірства, скоєні в Бучі, осіб, які працюють у сферах політики та дезінформації, а також деяких олігархів та членів їхніх сімей, йдеться в повідомленні.
Рада також схвалила виключення чотирьох нових російських та білоруських банків, у тому числі Сбербанку, найбільшого російського, із системи транзакцій SWIFT.
"6,8 млн біженців це - не жарт, не фейкові новини, не теорія змови. Це реальність, і це через агресію", - постпред Албаніі при ООН
У червні головування у Раді Безпеки ООН перейшло до Албанії. Від початку повномасштабної російської агресії, ця країна зайняла активну позицію у Раді Безпеки, ініціюючи резолюції та засідання. За перші десять днів головування у Радбезі, Албанія вже провела два важливих заходи пов’язані з притягненням до відповідальності за воєнні злочини, а також про сексуальне насильство та торгівлю людьми, спричинені військової агресією Росії в Україні. Чого варто очікувати від головування Албанії Україні? Коли Росія буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини? Коли розпочнеться реформування Ради Безпеки? Про ці та інші теми з Ферітом Годжею, постійним представником Албанії при ООН спілкувалася Ірина Соломко.
Ірина Соломко: Вітаю вас пане посол. У червні ви головуєте в Раді Безпеки. Албанія вже встигла провести два важливих заходи в контексті війни в Україні. Чи плануєте використати ваше головування для ще більшою актуалізації українського питання?
Феріт Годжа: Албанія особливо зацікавлена у допомозі Україні з точки зору європейської країни, з точки зору країни, яка є членом НАТО, з точки зору країни, яка походить з того ж регіону. Тому для нас абсолютно логічно приділяти якомога більше уваги тому, що похитнуло міжнародний порядок. Ми думали, що агресія, війна сусіда проти сусіда – у минулому. На жаль, Росія відновила це все у новому столітті. Ми переконані: розглядаючи ці питання на Раді Безпеки, ми говоримо не лише про Україну. Ми говоримо про фундаментальні цінності, міжнародне право, статут ООН. Сподіваюся, що Росія понесе відповідальність за скоєне.
І.С.: Ви демонструєте потужне лідерство з цього питання серед країн свого також непростого регіону.
Ф.Г.: Ми знаємо, що це за країна – Росія. Ми знаємо про її місце в світі. Ми знаємо про її вплив у Раді Безпеки. Але ми також знаємо більше. Що закон має бути однаковим для всіх. Ми жили під диктатурою в минулому. Але ми також знаємо, що ми отримали, коли стали вільними.
Відносини між державами мають будуватися на повазі та правилах. Тому ми питаємо Росію, як ця "спеціальна операція" для них, а для нас незаконна та неспровокована війна, пов’язана з законом та обов’язками кожної країни?
І.С.: Ви, напевно, обізнані з критикою, яка лунає на адресу ООН, що організація багато говорить та мало робить. І коли ми говоримо про відповідальність Росії та її військових за скоєні злочини на території України, що ще має бути зроблено в рамках ООН, аби досягнути цієї мети?
Ф.Г.: Рада Безпеки діє в рамках своїх повноважень. Доки є право вето, будь-який з п’яти постійних членів може його застосувати. Ми сподіваємося, що настане момент, коли право вето не буде використовуватися в ситуаціях війни, або щодо масових порушень прав людини, військових злочинів чи геноциду.
Коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання поваги до закону та відповідальності тих, хто його порушує, це важливо. Бо це надає повноваження всім тим, хто на місцях збирає дані та докази, які одного дня будуть представлені в суді. Це може бути суд в Україні, або суд у системі спецсудів. Це може бути новий механізм, який буде створений у Генеральній Асамблеї.
Але ця ініціатива має йти від самих постійних членів, ми ще не досягли цього. Відповідальність за злочини для нас дуже важлива. Ми навчилися поважати закон на національному рівні, а міжнародне право є найкращою гарантією для малих країн. Ми не можемо та не хочемо воювати з іншими, бо вважаємо, що спосіб спілкування між країнами - не війна, а закон. Тому в правовому контексті ми маємо механізм, за якими злочини, скоєні в Україні, мають бути спочатку задокументовані. Тому одразу зі старту нашого головування ми провели дебати за участю нашого прем’єр-міністра, щоб якомога ширше обговорити це питання.
Коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання поваги до закону та відповідальності тих, хто його порушує, це важливо. Бо це надає повноваження всім тим, хто на місцях збирає дані та докази, які одного дня будуть представлені в суді. Це може бути суд в Україні, або суд у системі спецсудів. Це може бути новий механізм, який буде створений у Генеральній Асамблеї. З цього приводу є думки. Але я сумніваюся, що спеціальний суд буде уповноважений, адже для цього потрібен дозвіл Ради Безпеки. І я сумніваюся, що Росія погодиться з цим.
Але є одна річ, яку ми маємо чітко знати: іноді справедливість - повільна, але вона потребує філігранної роботи, яка приносить результат. Тож, мабуть, сьогодні ми можемо бути налаштованими скептично, бо, на жаль, вчиняються злочини. Але, повірте, настане момент коли всі ці докази будуть використані в суді в Україні чи в інших країнах через універсальну юрисдикцію. І це буде визначальний момент для справедливості та відповідальності.
І.С.: Росія використовує Раду Безпеки для поширення своєї пропаганди під час виступів. Наскільки вона в цьому успішна?
Ф.Г.: З самого початку у випадку війни в Україні Рада Безпеки зробила все, щоб ізолювати Росію. Ми успішно протидіємо наративу Москви щодо конфлікту в Україні. Росія запропонувала як виправдання, чи як причину нібито геноцид на Донбасі.
Справа була представлена у Міжнародному суді, який сказав, що позиція Росії – необґрунтована. І видав наказ негайно припинити військову операцію. Що так і не було зроблено. Окрім того, Росія сьогодні знаходиться під найжорстокішим режимом санкцій.
Тож те, що змогла зробити Рада Безпеки, це показати - хто що зробив та хто за що відповідає. Ми також запрошуємо на засідання представників Генерального секретаря, керівників агенцій та програм, спеціальних радників чи представників, які говорять про факти. Світ бачить, що відбувається. І ті 6,8 млн людей, яких вигнали з-за межі України це не жарт. Це не фільм. Це не фейкові новини, не теорія змови. Це реальність, і це через агресію.
І.С.: Під час брифінгу, присвяченому сексуальному насильству, президент Європейської ради Шарль Мішель виступив з потужною заявою щодо ситуації довкола продовольчої безпеки. У вас є ідеї в рамках Ради Безпеки, як вирішити цю проблему?
Ф.Г.: Спочатку факти. Чому виникла нестача продовольства? Росія каже, що це через санкції. Проте санкції жодним чином не стосуються цих продуктів. Ця продукція не підпадає під жодні санкції. В Україні чекають на експорт понад 20 млн тон зерна. Але їх не можуть доставити, бо морські порти заблоковані. Тому ми підтримуємо зусилля Генерального секретаря, Туреччини та будь-кого, хто розмовляє з росіянами. Вчора також ми чули від російської делегації, що вони готові працювати над цим за умови зняття санкцій. Це ще раз доводить, що наша позиція правдива.
І.С.: Чи могла ООН зробити більше, аби попередити війну в Україні?
Європейський Союз - об’єднаний, НАТО ймовірно розширюються. Імідж Росії деградований. Російська армія принижена. Тож настав час їм дійсно зрозуміти, куди вони йдуть з цією війною, яка її мета?
Ф.Г.: Якщо ми проаналізуємо все, що ООН зробила до цього часу, ми маємо бути вдячними. ООН спочатку ізолювала Росію і, роблячи це, сказала світові, хто несе відповідальність за ситуацію.
Світ продемонстрував солідарність з Україною, і ця солідарність також допомогла українцям протистояти одній з наймогутніших армій світу. Окрім того, гуманітарна допомога, служби та агенції ООН – перші там, де є потреба. Також ми викриває дії Росію, та дуже сподіваємося, що нас почує російська громадськість. Хоча це і непросто. Також ми намагається змусити російських лідерів зрозуміти, куди вони прямують з цією війною. Все що ми досі бачили, окрім злочинів та знищення України - абсолютно суперечить декларованим Росією цілям.
Європейський Союз - об’єднаний, НАТО ймовірно розширюються. Імідж Росії деградований. Російська армія принижена. Тож настав час їм дійсно зрозуміти, куди вони йдуть з цією війною, яка її мета?
І.С.: І останнє запитання стосується реформування ООН, як ви це бачити, що має бути зроблено?
Ф.Г.: Я пов’язаний з ООН майже все своє дипломатичне життя. І це понад 30 років. І я з самого початку бачив потребу в реформуванні. Багато реформ відбулося, але, мабуть, не скрізь. Рада Безпеки досі діє за правилами та процедурами, які були прийняті сімдесят сім років тому. Нам потрібна не тільки прозорість, скільки ефективність та підзвітність.
Я думаю настав час серйозно поміркувати над тим, чи право вето допомагає Раді справді виконувати свій мандат, чи воно використовується неправомірно для вузьких політичних інтересів тих, хто може ним скористатися. Я думаю, що це підриває Раду Безпеки, її роль та довіру до неї. Організація Об’єднаних Націй – це єдиний орган, де представлені всі країни. І ми би хотіли, щоб Організація Об’єднаних Націй була центром усіх наших зусиль і енергії, щоб зробити світ кращим.
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