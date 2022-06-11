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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Слухання Конгресу щодо штурму Капітолію – деталі

Студія Вашингтон. Слухання Конгресу щодо штурму Капітолію – деталі
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Студія Вашингтон. Слухання Конгресу щодо штурму Капітолію – деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати пильно стежать за слуханнями спеціальної комісії Палати представників США, яка розслідує штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа в січні 2021 року. Ще одне важливе слухання сьогодні у Конгресі стосувалось України - Комітет Палати Представників обговорював гуманітарну відповідь США на повномасштабне вторгнення Росії.

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