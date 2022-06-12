Війна в Україні – головна тема конференції «Діалог Шангрі-ла», що відбулася в Сінгапурі

Війна в Україні та все більш напружені відносини між США та Китаєм фігурували майже на кожному засіданні міжнародної конференції «Діалог Шангрі-ла» у Сінгапурі, який завершився у неділю після трьох днів дискусій, повідомляє агентство Рейтер.

Відносини між США та Китаєм зазвичай домінують на щорічній зустрічі у Сінгапурі, але цього року на перший план вийшло вторгнення Росії до України.

Головною подією стало звернення до учасників зустрічі з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського, який попередив делегатів, що вторгнення до його країни загрожує міжнародній системі правопорядку та ставить увесь світ під загрозу продовольчої кризи.

Крім того, на конференції було обговорено питання відносин Китаю з Росією.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Китай підтримує мирні переговори, і що Пекін не надавав Росії жодних матеріальних засобів. Крім того він сказав, що надання зброї та запровадження санкцій не допоможе ситуації.

Діалог Шангрі-Ла – це головний в Азії безпековий форум, і цього року в ньому взяли участь 575 делегатів з 40 країн, включаючи дипломатів, представників оборонних відомств та виробників зброї. Росія не була запрошена на конференцію.

В матеріалі використані джерела Рейтер.