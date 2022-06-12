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Війна в Україні – головна тема конференції «Діалог Шангрі-ла», що відбулася в Сінгапурі
Війна в Україні та все більш напружені відносини між США та Китаєм фігурували майже на кожному засіданні міжнародної конференції «Діалог Шангрі-ла» у Сінгапурі, який завершився у неділю після трьох днів дискусій, повідомляє агентство Рейтер.
Відносини між США та Китаєм зазвичай домінують на щорічній зустрічі у Сінгапурі, але цього року на перший план вийшло вторгнення Росії до України.
Головною подією стало звернення до учасників зустрічі з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського, який попередив делегатів, що вторгнення до його країни загрожує міжнародній системі правопорядку та ставить увесь світ під загрозу продовольчої кризи.
Крім того, на конференції було обговорено питання відносин Китаю з Росією.
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Китай підтримує мирні переговори, і що Пекін не надавав Росії жодних матеріальних засобів. Крім того він сказав, що надання зброї та запровадження санкцій не допоможе ситуації.
Діалог Шангрі-Ла – це головний в Азії безпековий форум, і цього року в ньому взяли участь 575 делегатів з 40 країн, включаючи дипломатів, представників оборонних відомств та виробників зброї. Росія не була запрошена на конференцію.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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РФ намагається збільшити свої війська в Україні, але це може погано вплинути на їхню бойову міць – британська розвідка
Росія прагне збільшити чисельність своїх військ в Україні, але це може зменшити «довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць», повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
«Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад, як правило, задіюють в операціях максимум два зі трьох батальйонів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.
У британській розвідці зауважують, що треті батальйони в складі бригад часто не повністю укомплектовані – Росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні.
«Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», – додають у розвідці.
У Міноборони Британії також зауважують, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для поступового захоплення території в Сєвєродонецьку та навколо нього.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Російській уряд намагається тримати свій народ в темряві щодо своїх звірств проти народу України – Блінкен
«Забагато російських громадян перебувають на гратами за «злочини» висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України», - йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у день РФ побажав їй поразки у війні проти України.
«Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави», – написав голова МЗС Латвії у твітері з хештегом «День Росії 2022».
Тим часом, як повідомляє Радіо Свобода, у десятках міст у різних країнах світу 12 червня відбудуться вуличні акції проти російської агресії в Україні.
Акції зазвичай пройдуть біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться, зокрема, в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.
Bild: канцлер Шольц поїде до Києва з Макроном і Драгі перед самітом G7
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі поїде до Києва перед самітом «Групи семи» наприкінці червня, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Агентство Reuters пише, що речник німецького уряду на прохання прокоментувати можливий візит заявив: «Ми не можемо підтвердити це». У Єлисейському палаці відмовилися підтвердити інформацію, а італійський уряд не відповів на запити про коментар.
Жоден із трьох лідерів не був у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.
На початку червня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, запросив його в Україну і закликав надати важку зброю.
Тисячі людей вийшли на вулиці США з вимогою посилити контроль над обігом зброї
ВАШИНГТОН (AP) — Тисячі людей вийшли на мітинг в столиці і по всіх Сполучених Штатах у суботу, щоб поновити заклики щодо контролю над зброєю після нещодавніх масових стрілянини з Увальді, штат Техас, Баффало, штат Нью-Йорк.
"Вже досить, – сказала мер округу Колумбія Мюріель Боузер на мітингу «Марш за наше життя» у Вашингтоні. - Я виступаю як мер, мама і виступаю від імені мільйонів американців і американських мерів, які вимагають від Конгресу виконувати свою роботу. І його робота полягає в тому, щоб захистити нас, захистити наших дітей від збройного насильства".
Промовці у Вашингтоні закликали сенаторів, які вважаються серйозною перешкодою для законодавчих актів, діяти або зіткнутися із загрозою звільнення.
"Якщо наш уряд не може зробити нічого, щоб зупинити 19 дітей від вбивства, обезголовлення у їхній власній школі, настав час змінити, хто є в уряді", - сказав Девід Хогг, який пережив стрілянину 2018 року, в якій було вбито 17 учнів та співробітників середньої школи Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, штат Флорида. Він також є співзасновником організації “Марш за наші життя”, яка була створена після стрілянини та провела свій перший мітинг у Вашингтоні незабаром після цього.
Сотні людей зібралися в Паркленді, де Дебра Хіксон, чий чоловік, спортивний директор середньої школи Кріс Хіксон, загинув під час стрілянини, сказала, що молодим чоловікам "занадто легко" заходити в магазини і купувати зброю.
"Повертатись додому, до порожнього ліжка і порожнього місця за столом - це постійне нагадування про те, що він пішов, - сказав Хіксон, який зараз є членом шкільної ради. - Ми не закінчили створювати спогади, ділитися мріями та жити разом. Збройне насильство забрало це від моєї родини".
Президент Джо Байден, який перебував у Каліфорнії, коли розпочався мітинг у Вашингтоні, сказав, що його послання демонстрантам -«продовжуйте марширувати», додавши, що він «помірно оптимістично» налаштований щодо законодавчих переговорів з боротьби з вогнепальним насильством. Нещодавно Байден виступив із зверненням до нації, в якому закликав до кількох кроків, включаючи підвищення вікового обмеження для покупки штурмової зброї.
У Нью-Йорку мер міста Ерік Адамс, який проводив кампанію за стримування насильства в найбільшому місті країни, разом з генеральним прокурором штату Летицією Джеймс, яка судиться з Національною стрілецькою асоціацією, очолив колону на марші через Бруклінський міст.
"У цій країні нічого не відбувається, поки молоді люди, а не політики, не повстануть", - сказав Джеймс.
Незважаючи на дощ у столиці країни, тисячі людей прибули в центр задовго до початку мітингу, тримаючи в руках таблички, включно з написом "Дітей не замінити, а сенаторів - так. Голосуйте". Дівчинка середнього шкільного віку несла табличку з написом: «Я хочу відчувати себе в безпеці в школі».
Цього тижня в Конгресі відбувалсь слухання з питання контролю над зброєю.
У вівторок актор Меттью МакКонахі з’явився в Білому домі, щоб натиснути на закон про зброю, і зробив дуже особисті зауваження щодо насильства в його рідному місті Увальді.
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