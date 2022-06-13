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США, Британія: Росія має припинити блокаду експорту зерна
Міністри закордонних справ Великої Британії та США погодились - Росія має припинити блокаду експорту зерна.
Про це за результатами розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеним повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
"Ми погодились, що Росія має звільнити тих, кого вона піддає показним судам і припинити блокаду зерноекспортау", - написала Трасс у Twitter.
Вона також відзначила, що розмова дипломатів стосувалась і нових правил щодо торгівлі з Ірландією після "Брекзит".
"З нетерпінням очікуємо на те, що президент Путін вчинить правильно", - наводить слова Блінкена офіційна сторінка Держдепу у Twitter. В дописі йдеться, що поки Кремль блокує експорт зерна, США надають більше 5 мільярдів доларів допомоги на гуманітарні потреби світу, виділяють більше 500 млн дол додаткової допомоги на добрива та інше.
Згідно з озвученими Держдепом США оцінками, майже 84 комерційні кораблі, деякі з яких завантажені пшеницею та кукурудзою, і приблизно 450 мореплавців заблоковано в українських портах. Ще 22 мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах поблизу портів. Перемовини Росії та Туреччини щодо відновлення експорту українського зерна не принесли результатів.
Російська блокада українських портів спричинила зриви в постачанні продовольства. На Росію та Україну припадає чверть світового експорту зерна. Експерти кажуть, що дефіцит зерна в інших залежних від поставок з України країнах призводить до зростання цін на продукти харчування
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- Голос Америки
«Росії треба знайти місце в світі»- Кіссінджер знову висловився щодо війни в Україні
В інтерв’ю британському виданню The Times Генрі Кіссінджер заявив, що для досягнення стійкого миру Заходу необхідно знайти місце в світі для України та Росії, «якщо ми не хочемо, щоб Росія стала форпостом Китаю в Європі».
Колишній радник президента США з національної безпеки Кіссінджер, якому у травні виповнилося 99 років, зазначив, що Китай є остаточним суперником США, оскільки «двома країнами керують несумісні внутрішні системи».
Через порівняні економічні ресурси обох держав та високий технологічний розвиток, ця потенційна Холодна війна може бути страшніша за попередню, яка була між Західним світом та Радянським Союзом.
«Очікування, поки Китай стане західним» більше не є правдоподібною стратегією, вважає він. «Я не вірю, що світове панування — це китайська концепція, але може статися, що вони стануть такими потужними. І це не в наших інтересах», -сказав Кіссінджер в інтерв’ю виданню.
Кіссінджер зазначив, що президент України Володимир Зеленський неочікувано став президентом, але зміг впоратися із роллю, яка випала на його долю.
«Немає сумніву, що Зеленський виконав історичну місію. Він походить із середовища, яке ніколи не з’являлося в українському керівництві в жодний період історії. Він був неочікуваним президентом, обраним через розчарування внутрішньою політикою. А потім він зіткнувся зі спробою Росії повернути Україну в абсолютно залежне та підлегле положення. І він згуртував свою країну та світ. Це його велике досягнення», - сказав він.
Проблема Путіна, цитує видання Кіссінджера, полягає в тому, що «він є главою країни, що занепадає», і сам «він втратив почуття міри в цій кризі». Кіссінджер наголошує, що виправдань тому, що він зробив в Україні, немає.
У той же час Кіссінджер, як випливає зі статті, переконаний, що рішення не надавати Україні план дії щодо членства в НАТО на саміті в Бухаресті в 2008-му році було правильним. Сам він активно виступав за те, щоб закріпити Україну в нейтральному статусі, який був у Фінляндії.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, зокрема вважає, що ненадання цього статусу Україні та Грузії було однією з найбільших помилок НАТО.
«І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року», - сказав він в інтерв’ю Foreign Policy.
Нещодавно Фінляндія як і Швеція подали заявку на вступ до НАТО.
Кіссінджер сказав, що НАТО створене для «протистояння агресивній Росії», успішно діє у допомозі Україні, але може бути не настільки дієвим у протистоянні загрозам, які надходять із Близького Сходу чи Азії.
«Вони зібралися разом щодо України, тому що це нагадувало [старіші] загрози, і вони зробили дуже добре, і я підтримую те, що вони зробили», - вказав він.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував позицію Кіссінджера і натомість згадав про заяви колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон. "Поки пан Кіссінджер пропонує згодувати крокодилу праву ногу, аби він на деякий час забув про голод, - пише Подоляк у Twitter. - Гілларі Клінтон звучить голосом розуму - "Росія давно перейшла всі червоні лінії". Переговори можливі лише із сильної позиції. Для цього потрібен паритет зброї. Іншого шляху не існує".
Раніше, як писав Голос Америки, під час Економічного форуму у Давосі Кіссінджер вказав, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого.
Кіссінджер, який працював в Адміністраціях двох американських президентів Ричарда Ніксона та Джерельда Форда, закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військовим в Україні та дозволити Росії залишити за собою Крим, який Росія відібрала в України в 2014 році.
"Продовження війни за межами цієї точки буде вже не про свободу України… а про нову війну проти самої Росії”, - сказав він.
Тоді ці заяви викликали бурхливу реакцію серед представників широкого політичного спектру.
Зокрема, американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США - щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.
“Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому - разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою».
Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен назвав пропозицію Кіссінджера проявом слабкості.
Говард Баффет пожертвував для ЗСУ $2.7 млн і приєднався до списку знаменитостей-благодійників, які допомагають Україні
Благодійна організація американського бізнесмена Говарда Баффета пожертвувала на потреби України 2.7 мільйона доларів.
Благодійні кошти перевели на організацію Spirit of America. Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів місткістю 50 пасажирів на потреби тероборони України. Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних Сил України на передовій.
В інтерв'ю американському каналу CNBC Говард Баффет закликав підтримувати Україну:
“Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них”, - сказав Баффет молодший у програмі "Squawk Box" у понеділок, 13 червня.
Говард Баффет - син мільярдера Воррена Баффета. Говард очолює фундацію Howard G. Buffett Foundation та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway.
Робота Howard G. Buffett Foundation спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.
Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. У середу, 8 червня, він зустрівся із президентом України.
Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема запропонував йому долучитися до проекту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.
Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало американських знаменитостей приєднались до допомоги Україні.
Подружжя Міли Куніс та Ештона Кучера зібрало 18 мільйонів доларів, кошти спрямували здебільшого на забезпечення житла для українських біженців.
Американська модель Джіджі Хадід пожертвувала на гуманітарні потреби України всі кошти, які заробила під час Тижня моди “Осінь-2022”.
Бетані Френкел - телевізійна зірка у США - зібрала на потреби України близько 14 мільйонів доларів. За ці кошти придбали понад 100 тисяч “кризових комплектів” для біженців. У комплекти входять необхідні речі для сну, засоби гігієни, їжа, вода, генератори. Її організація продовжує збирати кошти на гуманітарні потреби України.
Актор Леонардо ДіКапріо, чия бабуся народилася в Одесі, пожертвував на українські потреби 10 мільйонів доларів. Кошти були надіслані в благодійну організацію Visegrad Fund.
Подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнолдс пожертвували на допомогу українським біженцям мільйон доларів, через Агенцію ООН з питань біженців.
Подружжя Девіда та Вікторії Бекхем з Британії надіслали пожертву у 1 мільйон фунтів на українські потреба до ЮНІСЕФ, де Дейвид Бекгем є послом доброї волі.
В яких країнах українці шукають притулок від війни? Розбираємо детально
За останніми даними ООН, в Європі перебуває майже 5 мільйонів українських біженців. Більше половини із них отримали тимчасовий захист, або подібний статус в європейських країнах. Десятки тисяч українців або вже приїхали, або отримали дозвіл на перебування в США та Канаді.
Більш ніж сто днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну призвели до десятків тисяч смертей і поранень, руйнувань інфраструктури, будинків та змусили мільйони українців залишити свої домівки в пошуках безпеки. За даними ЮНІСЕФ, 5,2 мільйона дітей з України потребують гуманітарної допомоги, з яких 2,2 мільйона знаходяться в країнах, які приймають українських біженців. Відповідно до статистики організації, двоє з трьох дітей в Україні були переміщені в результаті бойових дій. Саме діти і жінки складають переважну більшість українців, які шукають притулку від війни за кордоном.
Скільки українців виїхало в Європу і в які країни
За статистикою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на червень у 44 європейських країнах перебуває близько 4,9 млн біженців з України. З них 3,2 млн українців отримали тимчасовий захист або подібний статус в країнах, які приймають біженців.
Більшість українських біженців, відповідно до статистики ООН, перебувають у сусідній Польщі. Статистика по всіх сусідніх країнах виглядає наступним чином:
Польща – 1 млн 152 тисячі
Росія – 1 млн 116 тисяч (УВКБ ООН включає дані офійіцно подані РФ і не має засобів перевірити повідомлення про примусові депортації, пояснили ГА в ООН)
Молдова – 86 тисяч
Румунія – 82 тисячі (34 тисячі – за програмою тимчасового захисту)
Словаччина – 77 тисяч
Угорщина – 24 тисячі
Білорусь – 8 тисяч
У випадку Польщі, Словаччини та Угорщини статистика відображає кількість українців, які отримали національний еквівалент спеціального захищеного статусу в цих країнах. Статистика щодо кількості українців за програмами тимчасового захисту в Росії, Молдові та Білорусі відсутня. Серед усіх європейських країн третьою за величиною країною-приймачем українських біженців є Німеччина, де 780 тисяч українців переховуються від наслідків російської агресії, майже 566 тисяч із яких отримали спеціальний захищений статус. Наступними за чисельністю європейськими країнами-приймачами українських біженців є Чехія, Італія та Іспанія.
Портал містить дані лише по Європі, бо, як вважає агентство, більшість біженців шукали притулку саме за західними кордонами України. «Ми вважаємо, що переважна більшість біженців з України втекла до Європи і залишилася тут. Потенційно портал може охоплювати країни за межами Європи, якщо така інформація буде доступна», – роз’яснила на прохання Голосу Америки у письмовому коментарі речниця УВКБ ООН у Женеві Наталія Прокопчук.
На запитання Голосу Америки про те, чи УВКБ ООН розрізняє українських біженців та людей, які, згідно з заявами українських урядовців, були депортовані до Росії, речниця відповіла, що агентство включає ті офіційні дані, які подає Росія. «Нам відомо про повідомлення про примусові депортації, але у нас немає засобів перевірити такі повідомлення. Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.
Адаптація українських вимушених біженців за кордоном
Хвиля міграції безпрецедентних за останні десятиліття масштабів, викликала і безпрецедентну солідарність з боку громадян ЄС та урядів, наголошує УВКБ ООН. Вперше держави ЄС швидко активували Директиву про тимчасовий захист, що забезпечує доступ до захисту та послуг для біженців з України, йдеться у повідомленні організації, що привертає увагу до оновлених даних агентства на порталі про ситуацію з українськими біженцями.
Європейський Союз надав українським вимушеним переселенцям право на проживання та роботу в усіх 27 країнах ЄС протягом 3 років. Вони також мають право на соціальні виплати, медичну допомогу та доступ до шкільної освіти. Деяким європейським країнам виявилось важко самотужки впоратись із кількістю українських біженців. Польща та Молдова, які прийняли найбільшу кількість українських біженців у співвідношенні до кількості свого населення попросили міжнародну фінансову підтримку.
90 відсотків тих хто виїхав (внаслідок повномасштабної війни Росії проти України – ГА) сьогодні говорять про те, що вони хочуть повернутисьдиректорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова
Переважна більшість українських біженців планує повернутись в Україну. «90 відсотків тих хто виїхав (внаслідок повномасштабної війни Росії проти України – ГА) сьогодні говорять про те, що вони хочуть повернутись», - заявляє директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова під час дискусії, організованій CASE Україна та Економічною правдою, присвяченій міграційній кризі.
Лібанова наголошує, що серед українок, які виїхали, більшість - близько 60-70% має вищу освіту, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці і збільшує шанси адаптуватись в країнах перебування. На думку науковиці, достеменно оцінити демографічні втрати поки неможливо – це залежить від тривалості активної фази війни. «Це наше майбутнє і ми маємо битися за кожну людину, аби вона повернулася в Україну», - говорить Елла Лібанова.
Коли українські біженці повертатимуться назад із європейських країн
Агентство у справах біженців ООН зауважує, що незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою, були зафіксовані переходи назад в Україну. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Люди їдуть з наміром залишитися на захід України, до Києва і околиць, до Чернігова, зазначає агентство.
Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки сильно пошкоджені. Вони також намагалися знайти роботу, але через руйнівні економічні наслідки війни, не знайшли і не мали іншого вибору, як знову виїхати.
Найбільш значні показники кількості повернень зафіксовано на півночі країни та в Києві. Після повернення цих територій під контроль Уряду України люди переважно повертаються до великих міст та їхніх передмістьЗвіт Міжнародної організації міграції
Президент України Володимир Зеленський під час он-лайн виступу на Yale SEO Summit закликав світовий бізнес зберегти підтримку українських біженців у разі затягування війни. За його словами, більшість українських біженців хочуть повернутися додому, але терміни повернення можуть затягнутися, тому ці люди потребують подальшої підтримки. «Вони (біженці) вірять у перемогу та вірять у повернення, але ми воюємо з Росією, і ризики, що це не завершиться завтра – вони досить високі, так воно і є. І людям, які перебувають за кордоном, в інших державах, їм потрібна підтримка», - зазначив президент України.
ООН звітує про майже 7,4 мільйона перетинів кордону України для виїзду за кордон від початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого. Також Управління Верховного комісара наводить статистику про 2,4 мільйона перетинів кордону для в’їзду в країну, втім цей показник скоріш за все фіксував людей, які кілька разів перетинали кордон. Отже, число перетинів кордону для в’їзду в Україну, яке наводить УВКБ ООН не відображає точно число українців, які вирішили повернутись додому.
За інформацією Міжнародної організації міграції (МОМ), майже 4,5 мільйона внутрішньо переміщених українців повернулись додому після переміщення. «Найбільш значні показники кількості повернень зафіксовано на півночі країни та в Києві. Після повернення цих територій під контроль Уряду України люди переважно повертаються до великих міст та передмість», - йдеться у звіті організації станом на травень. Втім, відповідно із дослідженням МОМ, більше третини тих, хто повернувся, все ще почуваються в небезпеці, а 9 відсотків готові залишити домівки знову через війну.
Зусилля США та Канади для підтримки українських біженців
21 квітня 2022 року Сполучені Штати оголосили програму допомоги, яка є виконанням зобов’язання президента США Джозефа Байдена про прийом українців, які рятуються від російського вторгнення. Програма за назвою «Єднання заради України» - наймасштабніша за останні десятиліття програма приватного спонсорства США для біженців.
«Єднання заради України» та інші програми надають можливість прийняти до 100 тисяч громадян України у США та найближчих членів їхніх сімей. На момент подачі заявки вони мають перебувати за межами Сполучених Штатів. Згідно з програмою, вони можуть приїхати до США і тимчасово залишатися в країні протягом двох років дії програми. Українці, які беруть участь у процесі «Єднання заради України», повинні мати спонсора в США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час перебування в країні.
CBS News з посиланням на дані, які американський телеканал отримав від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS) повідомляє про 6500 українців, які прибули до США станом на 1 червня. Представники імміграційної служби США також дозволили прибути до Америки ще 27 тисячам українців, запрошених американськими спонсорами. Загалом, за даними Департаменту внутрішньої безпеки США, понад 45 тисяч американців подали заявки на прийом українців, переміщених через війну. Вони взяли на себе зобов’язання за утримання запрошених з України.
У Канаді також працює спеціальна програма для біженців із України «Дозвіл Канади на екстрені подорожі для українців» (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET)), що дозволяє безкоштовно оформити візу та отримати право на роботу та навчання в країні. Гостьова віза за умовами цієї програми оформлюється строком на три роки. Додатково до цієї програми, українці, які вимушені шукати тимчасовий притулок у Канаді через війну, можуть отримати одноразові виплати в розмірі 3000 канадських доларів (близько 2 400$).
За інформацією уряду Канади, станом на червень, 296 тисяч українців подали заявки на участь в програмі. Майже 132 тисячі заявок були стверджені. Кількість українців, які вже прибули до Канади значно менша – 43 тисячі з початку 2022 року (число включає кількість всіх людей українського походження, що прибули до країни з 1 січня – не тільки в рамках програми). На думку міністра імміграції Канади Шона Фрейзера, для багатьох українців заявки на спеціальну програму для біженців – «запасний план» та «невідомо, чи вони використають його в майбутньому».
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Батько марокканця засудженого до страти, вказує, що його син має громадянство України
Батько марокканця, засудженого до смертної кари судом у самопроголошеній “ДHP”, де йому було висунуто звинувачення у найманстві, заявив, що до його сина слід ставитися як до військовополоненого, оскільки він українець, який видав себе добровільно.
Уродженця Марокко Брагіма Саадуна та британців Ейдена Асліна та Шона Піннера визнали винними у «найманській діяльності та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу» “ДНР”, повідомили минулого тижня російські ЗМІ.
Трьох чоловіків захопили в полон під час бою за Україну проти російських сил. Марокканський боєць отримав українське громадянство у 2020 році після того, як пройшов рік військової підготовки, як умову для вступу на навчання з аерокосмічних технологій в університеті в Києві, сказав його батько Тахар Саадун в електронному листі Reuters.
Він здав себе "добровільно" і має розглядатися як "військовополонений", - сказав батько. За його словами, вирок буде оскаржено. "Ми як сім'я страждаємо від відсутність зв’язку з адвокатом для обміну юридичною інформацією, і це посилює наше випробування», – сказав він.
Як повідомляв Голос Америки, США, Велика Британія, ООН висловили занепокоєння через вирок. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість повідомленням про фіктивний "суд" на території так званої "ДНР". У дописі в Twitter він закликав "Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим".
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