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Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі

Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі
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Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі

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В ефірі Час-Тайм. Цього тижня європейські союзники України проводять низку зустрічей, покликаних узгодити подальші кроки по допомозі Україні відбивати російську агресію. Конгресмен-республіканець Майкл Маккол – про підтримку України та НАТО – інтерв’ю.

За стандартами США: волонтери проводять заняття з тактичної медицини для українських військових. Історія сумчанки, яка повернулась з Польщі: якими вона побачила Суми і чому вчиться стріляти з автомата? Американська родина удочерила 6-річну дівчинку з особливими потребами з України.

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