Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі

За стандартами США: волонтери проводять заняття з тактичної медицини для українських військових. Історія сумчанки, яка повернулась з Польщі: якими вона побачила Суми і чому вчиться стріляти з автомата? Американська родина удочерила 6-річну дівчинку з особливими потребами з України.