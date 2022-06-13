За стандартами США: волонтери проводять заняття з тактичної медицини для українських військових. Історія сумчанки, яка повернулась з Польщі: якими вона побачила Суми і чому вчиться стріляти з автомата? Американська родина удочерила 6-річну дівчинку з особливими потребами з України.
Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі
Випуски
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червень 10, 2022
Час-Тайм. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?
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червень 08, 2022
Час-Тайм. Розблокування портів. Яку роль може відіграти Анкара?
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червень 07, 2022
Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
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червень 06, 2022
Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні
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червень 03, 2022
Час-Тайм. 100 днів російського вторгнення - і українського опору