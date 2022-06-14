Студія Вашингтон. Тактична медицина для українських військових

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські законодавці від обох партій закликають адміністрацію президента Байдена посилити Україну у її спротиві Росії, не сповільняти надання Україні зброї, в тому числі і артилерійських установок, а також зробити все для допомоги за столом переговорів, якщо Україна вирішить їх проводити. Зокрема про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол. За стандартами США: волонтери проводять заняття з тактичної медицини для українських військових.