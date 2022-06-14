Війну в Україні неможливо зупинити без втручання НАТО, - колишній головнокомандувач силами США та НАТО Веслі Кларк. «Лікарі без кордонів» організували в Україні медичний евакуаційний потяг. У Вашингтоні відкрився Музей пам'яті жертв комунізму. Чи виживе Росія без Путіна, і яка прихована сила України? – Інтерв’ю з професором Гарвардського Університету Сергієм Плохієм.
Час-Тайм. Яка позиція США щодо можливості переговорів з Росією?
Випуски
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червень 13, 2022
Час-Тайм. Візити європейських лідерів, допомога Україні - деталі
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червень 10, 2022
Час-Тайм. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?
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червень 08, 2022
Час-Тайм. Розблокування портів. Яку роль може відіграти Анкара?
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червень 07, 2022
Час-Тайм. Як вивезти зерно з України? Що пропонують США та ЄС?
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червень 06, 2022
Час-Тайм. Як в США збирають кошти на допомогу Україні