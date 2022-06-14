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Час-Time

Час-Тайм. Яка позиція США щодо можливості переговорів з Росією?

Час-Тайм. Яка позиція США щодо можливості переговорів з Росією?
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Час-Тайм. Яка позиція США щодо можливості переговорів з Росією?

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В ефірі Час-Тайм. США продовжуватимуть надавати всю допомогу Україні, яку вона потребує, - Білий Дім. Яких результатів очікувати від «Рамштайн-3», що відбувається з американською допомогою озброєннями та якою є позиція США щодо можливого переговорного процесу – подробиці.

Війну в Україні неможливо зупинити без втручання НАТО, - колишній головнокомандувач силами США та НАТО Веслі Кларк. «Лікарі без кордонів» організували в Україні медичний евакуаційний потяг. У Вашингтоні відкрився Музей пам'яті жертв комунізму. Чи виживе Росія без Путіна, і яка прихована сила України? – Інтерв’ю з професором Гарвардського Університету Сергієм Плохієм.

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