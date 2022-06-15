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В ООН занепокоєні через повідомлення про "депортацію" українських сиріт до Росії
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила занепокоєння через повідомлення про можливу депортацію українських сиріт до Росії для всиновлення, йдеться на сайті ООН. Про це Бачелет заявила Раді з прав людини ООН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) наразі перевіряє ці повідомлення.
"УВКПЛ ще не може підтвердити ці звинувачення, або кількість дітей, які можуть бути в такій ситуації, - сказала Бачелет. - Нас непокоять повідомлення про плани російської влади дозволити переміщення дітей з України до родин в Російській Федерації, які, як видається, не включають кроків із об'єднання родини і не передбачають поваги до інтересів дитини".
Слідча комісія щодо України, створена Радою ООН з прав людини провела в середу прес-конференцію за результатами 10 днів роботи в Україні, йдеться на сайті ООН. Члени комісії відзначили, що отримані ними свідчення вказують на "значну кількість дітей, які зникли на тимчасово окупованих територіях, особливо дітей із закладів".
За даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, на 24 лютого 91 000 дітей в Україні перебували в притулках та сиротинцях.
Очільник Слідчої групи ООН Ерік Мозе вказав на "болісні" свічдення, які вони почули в Україні і які можуть свідчити, що в регіонах скоювались "серйозні порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права, що можливо сягає воєнних злочинів, злочинів проти людства".
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Роб Портман: «НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні зброї». Відео
Сенатор-республіканець Роб Портман: «НАТО та й усі вільнолюбні країни світу повинні активізуватись у плані зброї (для України - ГА). Деякі країни мають таке озброєння та артилерію, артилерію навіть меншої дальності та більше боєприпасів, а також протикорабельну зброю».
США переконуватимуть інші країни допомогти фінансувати відбудову України - посол США в ОБСЄ Карпентер
США звернуться до країн, які не надають Україні значної військової допомоги, із запитом підтримати Україну фінансово для відбудови країни. Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер в ексклюзивному інтерв'ю виданню The Daily Beast.
“Є хвилювання, і воно доцільне, щодо розподілу тягаря. Ми намагаємося переконати союзників і партнерів активізуватися, - сказав посол США в ОБСЄ, - особливо, коли йдеться про реконструкцію, деякі з країн, які, можливо, не надали стільки військової (допомоги - ред.), ми, безумовно, будемо звертатися до них, щоб вони допомогли Україні у відбудові, надали макрофінансову допомогу та інші форми підтримки”, - заявив посол Карпентер.
За даними Інституту світової економіки Kiel, незалежної організації, що фінансується урядом Німеччини, найбільшим донором України від початку повномасштабного вторгнення за всіма категоріями - фінансової, гуманітарної та економічної - є Сполучені Штати.
Майкл Карпентер додав, що Білий дім має намір продовжувати допомагати Україні, адже війна, за його словами, може затягнутися надовго.
“Ця війна може тривати досить довгий час. Саме тому президент Байден відданий тому, щоб надати Україні зброю та обладнання, щоб вони могли себе захистити”, - зазначив дипломат.
За оцінкою США, заявив Карпентер, Путін досі не відмовився від своїх планів захопити всю Україну.
“Наша оцінка, з точки зору США, полягає в тому, що Путін не відмовився від своїх планів контролювати Україну, - розповідає Карпентер в інтерв'ю The Daily Beast. - Хоча зараз він зосереджений на південно-східній частині країни, я не думаю, що хтось вважає, що Путін не почне рухатися в інші частини України в якийсь момент у майбутньому”.
За його словами, Білорусь хоча і не приєдналась до війни проти України, втім також відіграє свою роль у підігріванні загрози з півночі для України. Макйл Карпентер переконаний: це саме те, чого хоче Москва.
"Це відповідає військовій стратегії Росії, щоб Білорусь загрожувала Україні. В інтересах Росії, щоб деякі українські сили були скуті на півночі, щоб стежити за білоруськими військами, щоб Росія могла продовжувати просування на Донбасі та на південному сході України”, - розповідає Карпентер.
Напередодні, у вівторок 15 липня, заступник міністра оборони США Колін Каль також заявив, що Путін продовжує сподіватись захопити всю Україну. Втім, як вважають у Пентагоні, Росії не вдасться досягти цих цілей.
У статті використані матеріали видання The Daily Beast.
- Голос Америки
"Не можна гаяти час" - Глава Пентагону відкрив засідання Контактної групи з оборони України
Очільники оборонних відомств більше 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть участь в засіданні Контактної групи з оборони України, яку проводять США в Брюсселі. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін окремо привітав Еквадор, Грузію та Молдову, які приєднались до цієї групи.
"Не можна гаяти час, - сказав очільник оборонного відомства США. - Ми поглибимо нашу підтримку для українських збройних сил в теперішній боротьбі і розбудуємо їхню силу проти завтрашніх небезпек".
Остін закликав країни мобілізувати додаткову допомогу для України тепер, коли Росія зорієнтувалась на захопленні Донбасу і використовує далекобійні системи, щоб подолати позиції в Україні. Наразі США працюють над забезпеченням для України вогневих спроможностей значної дальності, бронетехніки та оборони узбережжя, додав Остін.
Надання США Україні HIMARS і систем запуску ракет значно посили оборонні спроможності України, зауважив Остін, особливо поряд з наданням ракетних систем з Великої Британії та інших союзників.
Минулого тижня, радник українського президента Зеленського Михайло Подоляк закликав у Twitter забезпечити "паритет важкої зброї". Подоляк перелічив зброю необхідну Україні, включаючи 1000 гаубиць, 300 систем запуску ракет, 500 танків, 2000 броньованих машин та 1000 дронів.
Напередодні засідання заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.
Остін відзначив прогрес, який було досягнуто з часу минулої зустрічі групи, що відбулась три тижні тому: "Союзники надають пускові системи "гарпун" і ракети, щоб зміцнити оборону узбережжя України, Велика Британія надає пускові системи М-270, проводить тренування для українських військових. Деякі наші союзники та партнери надають гаубиці та артилерійські боєприпаси, а українські сили це використовують для захисту Донбасу". До України продовжують надходити танки та гелікоптери, додав посадовець.
Міністр оборони України Олексій Резніков бере участь в засіданні. В середу Резніков також виступає на засіданні міністрів оборони країн НАТО, яке триває в Брюсселі.
На тлі війни Росії в Україні, Байден закликав нафтопереробників збільшити виробництво, а не прибутки
Президент Джо Байден у середу закликав нафтопереробні компанії США виробляти більше бензину та дизельного палива. Він заявив, що прибутки цих компаній зросли втричі під час війни між Росією та Україною, в той час як американці зіткнулись з рекордно високими цінами на бензин.
"Напруга, з якою стикаються сім'ї, потребує негайний дій, - написав Байден у проекті листа до нафтопереробників, отриманому Associated Press. - Вашим компаніям потрібно співпрацювати з моєю адміністрацією, щоб запропонувати конкретні, негайні шляхи вирішення кризи".
Ціни на газ по всій країні в середньому становлять приблизно $5 за галон, що є економічним тягарем для багатьох американців і політичною загрозою для позицій демократів, які беруть участь у проміжних виборах у США. Ціни почали зростати минулого року, коли економіка США почала відновлення після пандемії коронавірусу, але інфляція прискорилася в минулі місяці, оскільки ціни на енергоносії та продукти харчування піднялися після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, що призвело для шоку на світових ринках сировини.
У п’ятницю уряд США повідомив, що споживчі ціни підскочили на 8,6% порівняно з минулим роком, що стало найгіршим показником за понад 40 років.
У проекті листа зазначається, що ціни на газ в середньому становили 4,25 долара за галон, а ціна на нафту сягала близько 120 доларів за барель у березні. Збільшення середніх цін на бензин на 75 центів відображає як дефіцит потужностей нафтопереробників, так і їхній прибуток, який "наразі досягає найвищого рівня, коли-небудь зареєстрованого", - йдеться у листі.
Байден вважає, що нафтопереробні заводи використовують невизначеність, спричинену «часом війни». Його повідомлення про те, що корпоративна жадібність сприяє зростанню цін, викликало суперечки серед багатьох економістів, але твердження може мати певний резонанс у виборців.
Деякі ліберальні законодавці запропонували обмежити прибутки компаній на тлі зростання інфляції. Сенатор Берні Сандерс, від штату Вермонт, у березні запропонував ввести 95% податку на частку прибутку, що перевищує середні показники компаній до пандемії.
Немає сумніву, що (президент Росії) Володимир Путін несе основну відповідальність за різкий фінансовий біль, якого зазнає американський народ та родини, - йдеться у проекті листа Байдена. - Але на тлі війни, яка підняла ціни на бензин більш ніж на 1,7 долара за галон, історично високі прибутки нафтопереробників посилюють цей біль
Президент жорстко розкритикував спроби отримати зиск із глобальної кризи, яка потенційно може підштовхнути Європу та інші частини світу до рецесії, заявивши після виступу в п'ятницю, що ExxonMobil "заробив більше грошей, ніж Бог цього року". ExxonMobil відповів, що вже повідомив адміністрацію про свої заплановані інвестиції у збільшення видобутку та переробки нафти.
"Немає сумніву, що (президент Росії) Володимир Путін несе основну відповідальність за різкий фінансовий біль, якого зазнає американський народ та родини, - йдеться у проекті листа Байдена. - Але на тлі війни, яка підняла ціни на бензин більш ніж на 1,7 долара за галон, історично високі прибутки нафтопереробників посилюють цей біль".
У листі сказано, що адміністрація готова "використовувати всі раціональні та відповідні інструменти федерального уряду та надзвичайні повноваження, щоб найближчим часом збільшити потужність і виробництво НПЗ, а також забезпечити належне постачання в кожен регіон країни". У листі зазначається, що Байден вже вивіднив запаси нафти зі стратегічного резерву США та підвищив стандарти змішування етанолу.
Президент надсилає листа Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP і Shell.
Байден також доручив міністру енергетики Дженніфер Гренхольм скликати термінову нараду з цього питання. Байден просить кожну компанію пояснити Гренхольм скорочення нафтопереробних потужностей з 2020 року, коли почалася пандемія. Він також хоче, щоб компанії представили “конкретні ідеї, які б вирішували негайні проблеми із запасами, ціною та переробними потужностями в найближчі місяці, включаючи транспортні заходи для виведення нафтопродукту на ринок”.
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