В Конгресі США вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі – коментарі. Степан Бандера майже всю війну просидів у нацистському концтаборі – як виглядає ця тюрма. Розповідь мешканця Маріуполя про те, як виживав під обстрілами та проходив фільтрацію, влаштовану росіянами.
Час-Тайм. Результати «Рамштайну-3» та зустрічі міністрів НАТО
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