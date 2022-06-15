Час-Тайм. Результати «Рамштайну-3» та зустрічі міністрів НАТО

В Конгресі США вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі – коментарі. Степан Бандера майже всю війну просидів у нацистському концтаборі – як виглядає ця тюрма. Розповідь мешканця Маріуполя про те, як виживав під обстрілами та проходив фільтрацію, влаштовану росіянами.