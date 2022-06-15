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Час-Time

Час-Тайм. Результати «Рамштайну-3» та зустрічі міністрів НАТО

Час-Тайм. Результати «Рамштайну-3» та зустрічі міністрів НАТО
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Час-Тайм. Результати «Рамштайну-3» та зустрічі міністрів НАТО

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В ефірі Час-Тайм. США дадуть Україні додатковий мільярд доларів безпекової допомоги, - Ллойд Остін. Результати засідання контактної групи з оборони України та зустрічі міністрів оборони країн НАТО. “Україні потрібно усе і якнайшвидше” - Оксана Маркарова.

В Конгресі США вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі – коментарі. Степан Бандера майже всю війну просидів у нацистському концтаборі – як виглядає ця тюрма. Розповідь мешканця Маріуполя про те, як виживав під обстрілами та проходив фільтрацію, влаштовану росіянами.

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