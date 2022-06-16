Студія Вашингтон. США дадуть Україні ще $1 мільярд безпекової допомоги
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати дадуть Україні додатковий мільярд доларів безпекової допомоги. Про це після засідання в Брюсселі контактної групи з оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Допомогу Україні, як також посилення НАТО на тлі війни Росії проти України, обговорювали і міністри оборони Альянсу на окремому засіданні.
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