Студія Вашингтон. США дадуть Україні ще $1 мільярд безпекової допомоги

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати дадуть Україні додатковий мільярд доларів безпекової допомоги. Про це після засідання в Брюсселі контактної групи з оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Допомогу Україні, як також посилення НАТО на тлі війни Росії проти України, обговорювали і міністри оборони Альянсу на окремому засіданні.