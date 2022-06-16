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Вступ до НАТО Швеції та Фінляндії – це тотальний програш Путіна – колишній генсек НАТО Робертсон
Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані, наголошують колишні керівники НАТО.
«Північний напрямок НАТО стане сильнішим. Жодна інша країна в НАТО, чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року (мається на увазі СРСР до 1991 року, – ред.)», – наголосив колишній генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, виступаючи на запрошення Атлантичної Ради у середу, 15 червня.
За словами наступника Солани на цій посаді, Джорджа Робертсона, Фінляндія, яка межує з Росією і воювала з нею в минулому, привнесе в НАТО концепцію «всенародного опору» та потужну силу своєї армії.
«Я нещодавно пожартував, що вродовж чотирьох років свого перебування на посаді Генерального секретаря НАТО, я намагався переконати Швецію та Фінляндію подати заявку на членство в альянсі, а президенту Путіну це вдалося за чотири тижні», – додав Робертсон.
Обидві країни, Фінляндія та Швеція були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. За словами Хав’єра Солани, вони зрозуміли, що «нейтральність не може бути вибором, коли на чолі Росії стоїть така людина, як президент Путін».
Як каже Робертсон, президент Путін намагвся роз’єднати Америку і Європу, роз’єднати європейські країни між собою, зупинити розширення НАТО – і за всіма пунктами він програв.
За словами колишніх очільників НАТО, ці дві країни є не лише потужними військвими державами, але і політично впливовими. Упродовж довгого часу брали участь в операціях НАТО, вони були активними учасниками зустрічей між НАТО і Європейським Союзом.
18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на членство в НАТО, але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна є проти їхнього вступу до альянсу. Він вимагає від двох скандинавських держав припинити підтримку представників Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара вважає терористичною. Швеція та Фінляндія заявляють, що засуджують тероризм та відкриті до діалогу.
На думку Джорджа Робертсона, дискусії з Туреччиною не будуть простими – ця країна завжди була «складним членом», але вона є ключовою через географічне розташування та потужність своєї армії.
«З Туреччиною потрібно говорити, але жодна країна не повинна ставати на перешкоді і намагатися заблокувати членство цих країн двох країн, які, очевидно, посилять НАТО», – вважає Робертсон. Він висловив сподівання, що суперечки з Туреччиною вдасться залагодити до самміту НАТО в Мадриді, що має відбутися 29 і 30 червня.
У вівторок, 14 червня, газета The Guardian повідомила, що голова парламентського комітету Туреччини із закордонних справ Акіф Чагатай Килич погрозив, що Анкара заблокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на рік і більше, якщо не отримає гарантій, які її задовольнять.
До розмови про те, як має діяти в нинішніх обставинах НАТО, Андерса Фога Расмуссена, лорда Джорджа Робертсона, Яапа де Хоопа Схеффера та Хав’єра Солану у середу, 15 червня запросила Ініціатива трансатлантичної безпеки Атлантичної ради.
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HRW закликає Росію припинити використання заборонених протипіхотних мін в Україні
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що Росія у війні проти України використовує протипіхотні наземні міни, заборонені міжнародною спільнотою.
У звіті HRW 16 червня йдеться про документальну підтвердженість того, що Росія в цьому конфлікті є єдиною стороною, що застосовує заборонені протипіхотні міни, які завдають шкоди цивільному населенню та об’єктам.
У звіті правозахисників на 19-ти сторінках описано сім типів протипіхотних мін, які застосували російські війська в Україні після вторгнення 24 лютого.
Правозахисники кажуть: Україна, як виглядає, дотримується своїх зобов’язань як сторона, що підписала міжнародний договір про заборону протипіхотних мін. Офіційний Київ ратифікував документ у 2005 році.
«Нахабне використання Росією протипіхотних мін у країні, яка прямо заборонила цю зброю, безпрецедентне і заслуговує на рішуче глобальне засудження», – сказав представник HRW Стів Гуз.
Він заявив, що такі протипіхотні наземні міни створюють «довгострокову загрозу життю та засобам для існування цивільних».
Росія не є учасником Договору про заборону мін 1997 року, який ратифікували 164 країни. Крім заборони використання такої зброї, договір також вимагає знищення запасів, розчищення замінованих територій та надання допомоги постраждалим.
У доповіді йдеться, що Росія навіть використала своє вторгнення в Україну для бойових випробувань кількох типів своїх протипіхотних мін. За даними HRW, одна, вироблених торік, є особливо небезпечною.
Протипіхотна міна ПОМ-3 під час спрацьовування злітає на висоту від 1 до 1,5 метрів, а потім вибухає в повітрі й розкидає уламки на відстань приблизно до 16 метрів. Також вона може здетоновувати при наближенні, і має таймер, який дозволяє їй самоліквідуватися через певний проміжок часу.
Через застосування російськими загарбниками протипіхотних мін постраждало і сільськогосподарське виробництво в Україні, наголошують у HRW. А працювати технікою на полях, сільських стежках і дорогах стало дуже ризикованим – звертають увагу правозахисники.
HRW заявила, що також задокументувала використання російськими військами в Україні заборонених мін-пасток, активованих жертвами.
У доповіді міститься заклик до Москви негайно припинити використання протипіхотних мін в Україні. HRW також закликає Україну зберегти зусилля, щоб її Збройні сили продовжували дотримуватися своїх зобов’язань за Договором про заборону мін.
- Голос Америки
Країни Балтії закликають зміцнити східний фланг НАТО. В Альянсі говорять про розміщення важкої зброї в регіоні
Заклик розмістити війська НАТО на східному фланзі Альянсу і зміцнити оборону регіону озвучили посадовці країн Балтії перед другим днем засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в четвер звернувся до НАТО із закликом розмістити військо на території країн Балтії, повідомляє Reuters.
"Україна має перемогти, це дуже просто, - заявив міністр оборони, - Росія мусить програти і з цього немає іншого шляху".
"Якщо буде інакше, то це знову запросить ... певні російські дії в наступні роки, а ми цього не хочемо, бо балтійські країни платять за обід для інших і ми не готові це більше робити", - наводить слова Пабрікса видання.
Напередодні Секретар з оборони Естонії Кусті Салм вказав, що кількість військ НАТО в країнах Балтії наразі є недостатньою, щоб стримати російську агресію. Замість того, щоб оборона Балтії стала "бар'єром" для вторгнення, Росія зможе зайняти міста поки НАТО встигне збільшити військо, і тоді Альянс постане перед завданням їхнього звільнення, що значно важче, ніж стримати наступ, додав він.
Салм представив стратегію з оборони Балтії на конференції Центру зі стратегічних та бюджетних оцінок, повідомляє видання Defense One. Він назвав теперішню стратегію "бар'єрної оборони" НАТО "застарілою".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив пресі, що зміцнення східного флангу НАТО є одним із пріоритетів, а ця стратегія може включати розміщення в регіоні важкого військового обладнання та виділення військ.
"Звичайно, якщо розмістити важке обладнання, незабаром йтиметься і про людей. Розміщене обладнання важливе для швидкого зміцнення, - додав Столтенберг, відповідаючи на питання литовської журналістки стосовно оборони Балтії. - Тоді матимемо виділені сили і, як ви сказали, не всі з них будуть на постійній основі розміщені в Литві, або в іншій країні сходу Альянсу. Однак нове в тому, що вони будуть виділені для цієї конкретної території".
Столтенберг також вказав на більшу участь союзників по НАТО в обороні східного флангу і зокрема відзначив роль Німеччини в розміщенні сил в Румунії, а також збільшення ролі Іспанії в повітряній обороні Балтії.
Засідання міністрів НАТО в четвер стане підготовкою до саміту країн НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня. В саміті планує взяти участь і президент України Володимир Зеленський.
Напередодні, 15 червня, в Брюсселі відбулось засідання Контактної групи з оборони України, на якому були озвучені нові заходи із оборонної допомоги.
В статті використано матеріали Reuters, Defense One.
2 ветеранів США, за повідомленнями, зникли безвісти в Україні
Від двох американських ветеранів з Алабами, які перебували в Україні і допомагали у війні проти Росії, немає звісток уже кілька днів, вони пропали безвісти, повідомили в середу члени делегації Конгресу штату.
Родичі 27-річного Енді Тай Нгока Гуйна з Трініті та 39-річного Александра Друке з Таскалуси контактували з офісами Сенату та Палати представників, щоб отримати інформацію про місцеперебування своїх рідних, повідомили в прес-службі.
Конгресмен Роберт Адерхольт сказав, що Гуйн добровольцем пішов воювати з українською армією проти Росії, але родичі нічого про нього не чули з 8 червня, коли він перебував у Харківській області на північному сході України, неподалік російського кордону. Гуйн і Друке були разом, сказав помічник Адерхольта.
"Як ви розумієте, його близькі дуже стурбовані, - сказав Адерхольт у заяві. - Мій офіс звернувся із запитами до Держдепартаменту Сполучених Штатів і Федерального бюро розслідувань, намагаючись отримати будь-яку можливу інформацію".
Конгресвумен Террі Сьюелл сказала, що мати Друке звернулася до її офісу на початку цього тижня після того, як вона втратила зв’язок із сином.
Державний департамент США заявив, що перевіряє повідомлення про те, що в Україні захопили щонайменше двох американських громадян. Якщо підтвердиться, вони стануть першими американцями, які воюють за Україну, і які, як відомо, потрапили в полон з початку війни 24 лютого.
“Ми уважно стежимо за ситуацією та контактуємо з українською владою”, – йдеться у повідомленні відомства, надісланому журналістам електронною поштою. Відомство відмовилось від подальших коментарів, посилаючись на міркування конфіденційності.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив у середу, що адміністрація не може підтвердити повідомлення про зниклих безвісти американців.
“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб контролювати це та побачити, що ми можемо дізнатися про це”, — сказав він.
Однак він повторив свої застереження щодо американців, які їдуть в Україну.
"Україна - не місце для подорожей американців, - сказав він. - Якщо ви хочете підтримати Україну, є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно”.
Минулого тижня суд у Донецьку під контролем сепаратистів засудив до смертної кари двох британців і одного марокканця.
Конгресмен США Депутат Адам Кінзінгер написав у Twitter, що американці "зареєструвалися в українській армії, і таким чином їм надається законний захист бойових дій. Тому ми очікуємо, що до членів Легіону будуть ставитись відповідно до Женевської конвенції". Невідомо, чи мав Кінзінгер, республіканець із Іллінойсу, будь-яку додаткову інформацію про чоловіків.
Він коментував твіт, надісланий раніше в середу Оперативною групою “Багет”, групою колишніх військовослужбовців США та Франції, в якій говорилося, що двоє американців, які воювали з ними, були схоплені тиждень тому. У групі повідомили, що українська розвідка підтвердила цю інформацію.
На початку війни Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти захиститися від російського вторгнення.
Путін сам запитував, «коли Росію запросять до НАТО» – колишні керівники Альянсу коментують слова Папи Франциска
Війну в Україні «ніхто не провокував», а НАТО «не розишрювалося, а приймало нових членів», і президент Росії Володимир Путін також мав можливість подати заявку, нагадали колишні керівники альянсу, коментуючи слова Папи Римського Франциска, опубліковані в італійській пресі 14 червня.
Колишній Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана сказав, що війна проти України не була результатом провокації, її президент Росії Володимир Путін розпочав власним рішенням.
«Війну в Україні ніхто не провокував. Цю війну розпочав з власної волі Володимир Путін. І це має бути нашою мантрою – тут немає жодних питань щодо того, хто є відповідальним за цю війну. Це – президент Путін», – сказав Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, коли відбувалася підготовка до вступу нових країн-членів.
Відповідаючи на прохання модераторки онлайн зустрічі Атлантичної ради прокоментувати слова Папи Римського Франциска, сказані в травні і опубліковані у вівторок, 14 червня, про те, що війна в Україні «можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена, він нагадав, що тоді НАТО і Росія створили Постійну спільну раду НАТО-Росія для проведення консультацій та співпраці і жодних питань не виникало.
«Я ніколи не забуду, як ми сиділи поруч з росіянами, підписували Основоположний акт НАТО-Росія, створювали Раду Росія-НАТО, і мій підпис там стоїть, і поруч стоїть підпис президента (Бориса) Єльцина», – сказав Солана, наголошуючи, що про Україну тоді не йшлося.
Солана додав, що поведінка президента Путіна неприпустима, але він розрізняє між Путіним і Росією. «Я люблю Росію, але я маю відразу до того, що президент Путін зараз робить», – сказав Солана.
Його наступник на посаді голови НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки, коли відбувся прийом нових членів, сказав, що Папі Франциску, ймовірно, не розповіли про те, як відбувався процес розишення НАТО.
«НАТО не росло, як якийсь організм. НАТО розширювалося таким чином, що країни подавали завку на вступ. Кожна сама по собі. Колись президент Путін запитав мене, коли Росію запросять у НАТО. Але я сказав, що в НАТО не запрошують – потрібно подавати заявку, яку члени Альянсу потім оцінюють. Але він не захотів подавати заявку на вступ до НАТО», – нагадав Робертсон.
Після закінчення «холодної війни» та возз'єднання Німеччини в 1990 році, до НАТО увійшла колишня Східна Німеччина. У 1999 році приєдналися Польща, Угорщина та Чехія. У 2004 році – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія. Албанія та Хорватія приєдналися 1 квітня 2009 році. Останніми державами, які вступили НАТО, є Чорногорія, яка вступила у 2017 році та Північна Македонія – в 2020 році. Наразі Альянс розглядає заявки на вступ від Фінляндії та Швеції.
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