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Ядерники CERN зупиняють співпрацю з Росією та Білоруссю
Наукова лабораторія, де знаходиться найбільший в світі прискорювач атомних частинок, заявила, що планує припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю через їхню роль у війні в Україні.
Про повідомили в п’ятницю, на наступний день після прийняття рішення керуючою радою CERN.
У березні CERN призупинив співпрацю з двома країнами через війну Росії в Україні, під час якої російські війська пройшли через Білорусь для забезпечення вторгнення в Україну 24 лютого.
«Вчорашнє рішення ради підтверджує рішучий осуд вторгнення в Україну Російської Федерації за сприяння Білорусі, залишаючи при цьому двері для продовження наукової співпраці, якщо умови дозволять у майбутньому», – заявила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.
Наукова організація повідомила, що рада "має намір розірвати" угоди CERN про співпрацю з Білоруссю та Росією, коли вони закінчаться, відповідно, у червні та грудні 2024 року. CERN заявив, що буде стежити за розвитком подій в Україні та залишається готовим вжити додаткових кроків, якщо це буде доцільно.
Такі угоди зазвичай діють п’ять років і поновлюються, якщо одна або обидві сторони не повідомили про намір їх розірвати заздалегідь.
Для CERN, Європейської організації ядерних досліджень, це рішення далось нелегко, тому що майже 7% з приблизно 18 000 її дослідників з усього світу були пов’язані з російськими установами до початку війни.
Оголошення надійшло в час, коли Великий адронний колайдер CERN, найбільший і найпотужніший у світі прискорювач частинок, готується до третього запуску, який має відбутись цього літа.
Машина прискорює частинки через підземне 27-кілометрове кільце надпровідних магнітів у Женеві та навколо неї, і записує дані, які можуть допомогти розгадати такі таємниці, як темна матерія або стандартна модель фізики елементарних частинок. Російські вчені брали участь у плануванні багатьох експериментів.
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У США затвердили вакцинацію від COVID-19 для дітей від 6 місяців
Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 6 місяців вакцинами компаній Модерна та Pfizer-BioNTech.
Вакцину Модерна раніше дозволено було використовувати лише людям від 18 років. Тепер уряд затвердив її використання для дітей від 6 місяців до 17 років.
Вакцина Pfizer-BioNTech раніше була дозволена дітям від 5 років. Тепер Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США затвердило також використання цієї вакцини дітям від 6 місяців до 4 років.
На сайті Управління мовиться, що “агентство визначило, що відомі та потенційні переваги вакцин від COVID-19 компаній “Модерна” та Pfizer-BioNTech переважають ризики для дітей, для яких затверджено використання цих вакцин”.
“Як ми бачимо у старших вікових групах, очікується, що вакцини для молодших дітей забезпечать захист від найскладніших наслідків COVID-19, таких як шпиталізація та смерть”, – заявив голова Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США доктор Роберт М. Каліфф.
“Ті, кому довіряють догляд за дітьми, можуть бути впевнені у безпеці та ефективності цих вакцин від COVID-19. І можуть бути впевнені, що агентство ретельно проаналізувало всю інформацію”, - додав урядовець.
У рекомендаціях Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США сказано, що вакцину Moderna можна вводити серією з двох доз (з проміжком у місяць), по 25 мікрограмів на кожну дозу, немовлятам і дітям віком від 6 місяців до 5 років. Старшим - від 6 до 11 років - рекомендовані дози - 50 мкг.
Тоді як вакцину Pfizer/BioNTech рекомендують вводити трьома дозами по 3 мікрограми на кожну дозу для немовлят і дітей від 6 місяців до 4 років. Між першими двома дозами рекомендується період три тижні. Третю дозу рекомендують вводити через принаймні 8 тижнів після другої.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у США в продажу з'явились ліки, що запобігають зараженню на коронавірус – Evusheld від британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Байден: «Війна Росії сприяє інфляції в усьому світі». Відео
Президент США Джо Байден: «Російська жорстока, неспровокована війна проти сусідньої України, роздмухала енергетичну кризу і підкреслила необхідність досягнення довгострокової енергетичної безпеки і стабільності».
Для перемоги Україні потрібна підтримка незахідного світу, говорять експерти. Чому багато з цих країн досі грає на полі Росії?
Напередодні самітів Європейського Союзу та НАТО, що мають збільшити допомогу Україні та наблизити її до членства, зусилля української дипломатії зосереджені на західному напрямку. Але експерти говорять, що зусиллями лише Заходу війну проти Росії виграти буде складно. Колишні українські дипломати по обидва боки Атлантичного океану кажуть, що і Київ має, що запропонувати своїм партнерам в країнах Азії, Африки, Латинської Америки.
З початком повномасштабної російської агресії проти України питання імпорту російських енергоносіїв європейськими країнами постало руба: кошти, які Росія отримує з продажу енергоносіїв, дозволяють їй фінансувати війну в Україні.
Не відразу, але європейцям все ж вдалося домовитися про поступову відмову від російських енергоносіїв – на ⅔ найближчим часом і на 90% до кінця року.
При цьому ціни нафту та нафтопродукти стрибнули вгору, а Росія стала отримувати ще більші доходи від її продажу, тепер уже збільшуючи поставки до азійських країн. Одна лише Індія збільшила закупівлі російської нафти у п’ять разів, згадно з даними компанії Kpler.
Вашингтонські експери говорять про доцільність введення санкцій другого рівня – для країн, які захочуть купувати російську нафту і таким чином давати Росії фінансові можливості продовжувати агресію.
«Якщо ми хочемо, щоб санкції працювали, нам потрібно забезпечити участь у них Індії», – сказала під час нещодавньої розмови, організованої Атлантичною радою, дослідинця Еллен Волд.
Інші експерти зауважують, що Україна починає програвати у донесенні свого наративу про війну. Наприклад, Френсіс Фукуяма каже, що Росії намагається перекласти на Україну провину за глобальну кризу продовольства. Про це вже можна почути з висловлювань африканських лідерів.
«Зараз переважає точка зорку, що у війні винна Росія, але якщо люди почнуть помирати з голоду, не виключено, що вони почнуть звинувачувати Україну в тому, що вона не погоджується на територіальні поступки, і люди в Азії та Африці помирають через це», – попереджає Фукуяма.
Газета New York Times нещодавно писала, що Вашингтон докладає величезних зусиль, щоб схилити на бік України ті держави, які він вважає «нейтральними» у конфлікті, включно з Індією, Бразилією, Ізраїлем та арабськими державами у Перській затоці. Але попри партнерство зі Сполученими Штатами з інших важливих питань безпеки, Вашингтону поки не надто вдається переконати їх приєднатися до кампанії економічних санкцій, військової підтримки України та дипломатичного тиску на Росію, щоб ізолювати її та змусити припинити війну.
Для цього адміністрація Байдена використовує кожну нагоду – нещодавній саміт з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі, Саміту Америк у Лос-Анджелесі, де президент США Джозеф Байден зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару, який вже після нападу Росії на Україну у лютому цього року їздив до Москви і заявляв про «солідарність» з президентом Володимиром Путіним. Очікується, що цього літа, заради переговорів про нафту президент Байден навіть відвідає Саудівську Аравію, яку він називав «ізгоєм» після жорстокого вбивства опозиційного журналіста.
Не все можуть США, багато може і Україна – дипломати
На тлі цих зусиль колишні українські дипломати говорять, що і Київ міг би докласти і свій внесок до того, щоб збудувати міцніші позиції поза західним світом. І для цього Україна, попри війну, має чимало інструментів та невикористаних можливостей.
Експерти говорять, що звернення українського президента Володимира Зеленського безпосередньо до народів європейських країн було ключем до зміни політики багатьох урядів у Європі, бо змусило їх іти за громадськими настроями.
Те, що президент Зеленський і його команда знайшли спосіб, як звернутися безпосередньо до народів інших країн, і отримали такий відгук, це – вагомий дипломатичний проривДанило Лубківський
«Те, що президент Зеленський і його команда знайшли спосіб, як звернутися безпосередньо до народів інших країн, і отримали такий відгук, це – вагомий дипломатичний прорив», – говорить у розмові з Голосом Америки Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ.
Він наводить як останній успішний приклад виступ президента Зеленського на безпековому самміті у Сінгапурі, але додає, що такі прориви все ж не заміняють наполегливої і копіткої дипломатичної праці.
Олександр Мацука, український дипломат у Нью-Йорку, колишній керівник Секретаріату Ради безпеки ООН вважає, що виступи у парламенті, чи звернення до людей на площах це – інструмент добрий, але обмежений. Його можна застосувати лише в демократичних країнах.
Посла України в Китаї немає, а з дипломатами нижчого рангу в таких столицях як Пекін не розмовляютьОлександр Мацука
«Ніхто не дозволить звертатися до законодавців Китаю, чи до людей на площі Пекіна. Тут потрібна робота посольства, посла. А ви знаєте прізвище посла в Пекіні? Не знаєте? Бо його немає. Після смерті останнього посла понад рік тому посла України в Китаї немає, а з дипломатами нижчого рангу в таких столицях як Пекін не розмовляють», – пояснює Олександр Мацука в розмові з Голосом Америки.
Він каже, що той факт, що переговори замість Києва веде Вашингтон, часом буває контрпродуктивним. Бо країни Південної Америки, чи Африки дивляться на Україну як державу, що рухається у фарватері їхніх колишніх метрополій. У той час як Київ мав би чіткіше говорити з ними про свою антиколоніальну боротьбу.
«Виступ напередодні війни на засіданні Ради Безпеки ООН представника Кенії, який згадав колоніальний досвід свого континенту і сказав про неприпустимість насильницької зміни кордонів після розвалу імперій, свідчить про те, що в України в Африці є природні союзники і з ними потрібно говорити, знаходити точки дотику і спільного досвіду», – говорить Мацука.
Він вважає великим упущенням те, що Україна не змогла пояснити африканським країнам, які залежні від її експорту зерна, що не на Україну потрібно тиснути, щоб його отримати, а на Росію. Але, старі радянські зв’язки, коли Радянський Союз представляв себе в Африці, чи в Латинській Америці як великого їхнього друга та союзника у боротьбі з колоніалізмом, досі відіграють свою роль. Крім того, нагадує дипломат, Росія приділяла цим країнам увагу і після розвалу СРСР – ресурси Африки вдавалося експлуатувати у цілком колоніальному стилі.
При цьому в України на африканському континенті чимало друзів, навіть на особистому рівні, каже Мацука. «Коли я вчився на Факультеті міжнародних відносин у Києві, українців там було 30%, решта були іноземці, в першу чергу з країн Азії та Африки. Нині багато з них перебувають на високих посадах у своїх країнах. Посол Чаду колись у секретаріаті Ради Безпеки звернувся до мене російською мовою. Я запитав, звідки він її так добре знає, і він відповів, що вчився у Києві, був однокурсником Михеїла Саакашвілі», – розповідає Мацука.
Про ресурс особистих контактів у Києві рідко згадують, хоча його використовують в усіх західних країнах, які завдяки тому, що навчають іноземних студентів, вибудовують і державну політику.
Впродовж довгого часу Київ дивився лише в бік Заходу, посилався на обмежені ресурси, не мав системного підходу до розвитку співпраці з країнами поза західним світом. І це дається взнаки у нинішній ситуації
Обидва дипломати, які говорили з Голосом Америки, кажуть, що впродовж довгого часу Київ дивився лише в бік Заходу, посилався на обмежені ресурси, не мав системного підходу до розвитку співпраці з країнами поза західним світом. І це дається взнаки у нинішній ситуації. Проте, ніколи не пізно її виправляти і викорстовувати всі резерви. За словами Олександра Мацуки, Київ має провести «дипломатичну мобілізацію».
«Так само, як провели військову мобілізацію, потрібно провести і дипломатичну. В України є достатня кількість колишніх дипломатів, які наразі не працюють в системі МЗС, але готові поділитися своїми знаннями та досвідом, та закрити ті прогалини, які утворилися через євроцентричний погляд на світ, який десятиліттями домінував у Києві», – каже Мацука.
Данило Лубківський додає, що впродовж багатьох років Київ «не відчував себе суб’єктом глобальної політики». І лише внаслідок війни, опору українців, яким захоплюються у світі, Україна отримала свій голос, який тепер мають почути і за межами Європи та Західного світу.
Урсула фон дер Ляєн: «Україна заслуговує на європейську перспективу». Відео
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: «Увесь процес залежить від досягнень, отже відбуватиметься згідно правил, а тому поступ повністю залежатиме від України. Саме Україна тримає це у своїх руках. І що може бути краще ніж самим будувати своє майбутнє?»
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