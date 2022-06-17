Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Чому у ЄС змінили позицію щодо членства України?

Час-Тайм. Чому у ЄС змінили позицію щодо членства України?
Embed
Час-Тайм. Чому у ЄС змінили позицію щодо членства України?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Борис Джонсон запропонував президентові Володимиру Зеленському нову масштабну програму військової підготовки українських солдатів. Європейська комісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Давид Арахамія та Рустем Умеров: Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили - і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Українці взяли участь у щорічному параді, присвяченому іммігрантам і культурній різноманітності Нью-Йорка. Як нині відзначають закінчення школи в Україні. У місцевому центрі "Вікно в Америку" м. Дніпро, при обласній бібліотеці, для дітей-переселенців організували курси англійської мови. Як на Запоріжжі, дитячий садок дає тимчасовий прихисток усім, кого російські окупанти залишили без дому, роботи чи усього необхідного.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG