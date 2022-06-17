Час-Тайм. Чому у ЄС змінили позицію щодо членства України?

В ефірі Час-Тайм. Борис Джонсон запропонував президентові Володимиру Зеленському нову масштабну програму військової підготовки українських солдатів. Європейська комісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Давид Арахамія та Рустем Умеров: Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили - і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Українці взяли участь у щорічному параді, присвяченому іммігрантам і культурній різноманітності Нью-Йорка. Як нині відзначають закінчення школи в Україні. У місцевому центрі "Вікно в Америку" м. Дніпро, при обласній бібліотеці, для дітей-переселенців організували курси англійської мови. Як на Запоріжжі, дитячий садок дає тимчасовий прихисток усім, кого російські окупанти залишили без дому, роботи чи усього необхідного.