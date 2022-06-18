WFP: Нестача продовольства, через війну в Україні, може призвести до заворушень в десятках країн

"Коли житниця світу стає країною з найдовшими чергами за хлібом, ми знаємо, що є проблема", - заявив голова Продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час виступу в Ефіопії.

Продовольча програма ООН закуповувала більше 40% зерна в Україні. Тепер, після блокування Росією портів на Чорному морі, більше 20 мільйонів тонн зерна виявились заблокованими на елеваторах поблизу портів, згідно з оцінками уряду України.

До зростання світових цін на зерно, яке підштовхнула пандемія коронавірусу у минулі роки, додаються проблеми з наявністю зерна, вказав Бізлі. Він відзначив - нестача продовольства може призвести до заворушень в десятках країн.

Бізлі навів приклад зростання цін на продовольство в 2007-2008 роках - тоді політична нестабільність, бунти та заворушення були в більш ніж 40 країнах.

"Ми вже бачимо бунти та нестабільність в Шрі-Ланці, Індонезії, Пакистані, Перу. Є дестабілізація в регіоні Сахель - Буркіна-Фасо, Малі, Чад. Це лише передвісники майбутнього", - додав він.

Бізлі відзначив - коли така країна як Україна, яка вирощує достатньо їжі, щоб нагодувати 400 мільйонів людей більше не на ринку, це створює ринкову нестабільність.

США, Британія минулого тижня закликали Росію припинити блокаду експорту зерна.

Про це за результатами розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеним повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Ми погодились, що Росія має звільнити тих, кого вона піддає показним судам і припинити блокаду зерноекспортау", - написалаТрасс у Twitter.