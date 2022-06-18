"Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, США мають діяти" - конгресмени кажуть Байдену 

Конгресмени від опозиційної Республіканської партії у США звернулись з листом до президента США Джо Байдена, в якому закликали ставитись серйозно до заяв російських політиків та ЗМІ щодо можливого застосування Росією ядерної зброї в Європі а також закликали США до дій, у випадку, якщо Росія затосує ядерну зброю в Україні.

В листі, надісланому Байдену в п'ятницю, конгресмени-республіканці Майк Тернер, Майкл Маккол, Майк Роджерс, які обіймають високі посади в конгресових комітетах з розвідки, міжнародних справ та зброї, відповідно, закликали президента США чітко вказати, якою буде відповідь Америки на можливе застосування ядерної зброї Росією.

Байден заявляв, в статті для New York Times, про "неприйнятність" застосування ядерної зброї і "жорсткі наслідки" для тих, хто це зробить. Однак таких заяв недостатньо, щоб стримати Росію, вважають автори листа.

Застосування ядерної зброї допустив російський президент Путін. В п'ятницю, 17 червня, він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю "для захисту суверенітету". "Ми нікому не загрожуємо, але всі мають знати, що у нас є і що ми використаємо для захисту нашого суверенітету. Це очевидно", - сказав Путін під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі у відповідь на прохання прокоментувати закиди щодо можливої загрози ядерної війни.

В своєму листі конгресмени нагадали зокрема про заяву заступника голови оборонного комітету російської Думи Олексія Журавльова: "Якщо Сполучені Штати погрожують нашій країні, добре: ось вам "Сармат", і буде від вас попіл ядерний, якщо ви думаєте, що Росія не повинно бути", голови Думи В'ячелава Володіна, який говорив, що Польща та решта Європи мають "припинити існувати", якщо є "загроза для Росії", та інші.

Конгресмени закликали Байдена "роз'яснити політику США щодо застосування тактичної ядерної зброї Росією в Європі і чітко донести цю позицію до російського уряду".

"До того ж, США не можуть пасивно споглядати, як Росія застосовує ядерне залякування, - йдеться в листі. - Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, США мають діяти. Це має бути чітко вказано Росії, щоб стримати їх від застосування ядерної зброї в цій неспровокованій агресії проти України".

Раніше цього місяця про підвищений ризик ядерної війни заявляли аналітики Стокгольмського інституту миру (SIPRI).

"Попри деякі значні здобутки в сфері контролю над ядерної зброєю та ядерним озброєнням минулого року, ризик застосування ядерної зброї наразі видається вищим, ніж у будь-який час з піку "холодної війни", - заявив директор SIPRI Ден Сміт коментуючи опублікований в червні звіт організації.