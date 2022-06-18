Війна РФ проти України боляче вдарила по економіці російського Калінінграда

Президент Росії Володимир Путін вразив оглядачів черговими заявами про те, що Захід, і особливо США, винні у світовій кризі і у війні в Україні, а тепер вони використовують війну та дії Росії як виправдання.

«Росія, наші дії щодо звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого. Сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством та паливом, бензином, в енергетиці загалом – це результат системних помилок в економічній політиці чинної адміністрації США та європейської бюрократії. Ось де причини, і лише в цьому», – сказав президент Росії Володимир Путін, повторивши неодноразово спростовану тезу про буцімто дії Росії зі "звільнення" в Україні. США та Європа називають війну Росії проти України агресивною, невиправданою та неспровокованою.

Заяви Путіна прозвучали у п’ятницю на конференції у Санкт-Петербурзі. Раніше на такий форум збиралися керівники провідних західних компаній, але цього року замість гостей з Європи та США, яких було небагато, Путін виступав перед аудиторією, що включала делегацію з Афганістану, де править Талібан. Навіть лідери Єгипту та Китаю записали відеопривітання, і не брали участь особисто, зауважує газета The New York Times .

За словами Путіна, війна проти України – "порятунок" для Заходу. «Для них початок нашої операції на Донбасі – це рятувальне коло, яке дозволяє їм звалити власні прорахунки на інших, у цьому випадку – на Росію», сказав Путін, звинувативши при цьому Захід у тому, що він створив світову кризу «заради амбіцій, задля збереження застарілих геополітичних ілюзій».

Західні оглядачі кажуть, що Путін звинувачує Захід у тому, що робить сам. Джулія Девіс, колумністка видання The Daily Beast, яка займається моніторингом російських медіа і була нещодавно внесена до російського санкційного списку, звертає увагу на слова Путіна про те, що Захід перебуває в ілюзіях і мислить категоріями минулого століття.

«Хто б казав! Путін, який вважає себе реінкарнацією Петра Великого, який повертає історичні території», – зауважує оглядачка у своєму твіттер-повідомленні.

Радник українського президента Михайло Подоляк каже, що російський президент Путін знайшов «нове пояснення людожерської війни».

«Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім назаєш це … «рятівним колом для Заходу»? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?», – пише представник України у своєму твіттер-акаунті.

Після чергового виступу, в якому президент Росії не виявив ані найменшого жалю з приводу того, що він зробив і жодного бажання домовлятися про мир, оглядачі пишуть, що потрібно визнати – можливості для переговорів немає.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пише у Twitter, що марні спожвання тих, хто думає, що Путіна можа зупинити дипломатичним шляхом.

«Немає нічого більш наївного, ілюзорного чи нереалістичного, ніж віра в те, що Путін закінчить своє вторгнення, якщо ми попросимо його ввічливо та дипломатично. В Україні не буде миру, поки путінська армія не припинить просування», – пише колишній американський дипломат та спеціаліст з питань Росії.

Письменниця та журналістка, дослідниця тоталітарного режиму в СРСР Анн Аппелбаум каже, що люди, які все ще вірять у можливіть домовитись з Путіним, не розуміють, що «катастрофа вже почалася».

«Сьогодні мене запитали, чи хвилює мене, що Путін «радикалізується». Що може бути радикальнішим, ніж вбивати десятки тисяч людей, будувати концтабори, намагатися створити голод в Африці? Так багато людей, здається, не розуміють, що катастрофа вже почалася...», – написала вона у Twitter.