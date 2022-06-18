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- Голос Америки
Війна РФ проти України боляче вдарила по економіці російського Калінінграда
Західні санкції запроваджені, через війну Росії проти України, боляче вдарили по Калінінградській області РФ, західному ексклаву Росії.
Починаючи з суботи, Литва припиняє перевезення до Калінінграда підсанкційних товарів. Про це уряд країни заявив в п'ятницю , після відповідного роз'яснення щодо санкційної політики, виданого Єврокомісією, повідомляє Reuters. Під санкціями, зокрема перебувають поставки вугілля, будівельних матеріалів та високотехнологічних товарів, пише видання.
Ще до цього рішення в регіоні значно підвищились ціни на будівельні матеріали, продукти харчування, а 85% опитаних підприємств заявляють про те, що вони потерпають через санкції, пише дослідник американського фонду Джеймстаун Сєргєй Суханкін, посилаючись на дані нещодавнього опитування. Він вказує, на різке зменшення вантажопотоків в порту, падіння автовиробництва, після того, як, через російську агресію проти України, BMW припинило там діяльність, а корейські партнери "Автотору" значно зменшили постачання важливих інструментів.
"Для Калінінграда, нездатність реформуватись в 1990-х - 2000-х, через страх Кремля перед сепаратизмом і надмірною незалежністю підокремленого регіону - призвела до відмежованості і ремілітаризації області", - вказує аналітик. Він прогнозує "похмуре майбутнє" для регіону.
"Були часи, коли Калінінград міг стати квітучим європейським містом", - твітує колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Він вказує, що тепер Путін навіть не хоче чути про проблеми міста.
"Видається, що ніхто, незважаючи на риторику, не вірить, що Росія атакуватиме Сувалкський коридор", - твітує оглядач Леонід Рагозін у відповідь на новину про припинення Литвою транзиту. Сувалксьский коридор - це ділянка кордону між Польщею та Литвою, завдовжки 100 кілометрів, яка простягається від Білорусі до Калінінградської області в Росії і є єдиним сухопутним сполученням країн Балтії з рештою ЄС.
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«Хто б казав!» Коментатори реагують на звинувачення Путіна на адресу Заходу, що той живе у минулому
Президент Росії Володимир Путін вразив оглядачів черговими заявами про те, що Захід, і особливо США, винні у світовій кризі і у війні в Україні, а тепер вони використовують війну та дії Росії як виправдання.
«Росія, наші дії щодо звільнення Донбасу тут абсолютно ні до чого. Сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством та паливом, бензином, в енергетиці загалом – це результат системних помилок в економічній політиці чинної адміністрації США та європейської бюрократії. Ось де причини, і лише в цьому», – сказав президент Росії Володимир Путін, повторивши неодноразово спростовану тезу про буцімто дії Росії зі "звільнення" в Україні. США та Європа називають війну Росії проти України агресивною, невиправданою та неспровокованою.
Заяви Путіна прозвучали у п’ятницю на конференції у Санкт-Петербурзі. Раніше на такий форум збиралися керівники провідних західних компаній, але цього року замість гостей з Європи та США, яких було небагато, Путін виступав перед аудиторією, що включала делегацію з Афганістану, де править Талібан. Навіть лідери Єгипту та Китаю записали відеопривітання, і не брали участь особисто, зауважує газета The New York Times.
За словами Путіна, війна проти України – "порятунок" для Заходу. «Для них початок нашої операції на Донбасі – це рятувальне коло, яке дозволяє їм звалити власні прорахунки на інших, у цьому випадку – на Росію», сказав Путін, звинувативши при цьому Захід у тому, що він створив світову кризу «заради амбіцій, задля збереження застарілих геополітичних ілюзій».
Західні оглядачі кажуть, що Путін звинувачує Захід у тому, що робить сам. Джулія Девіс, колумністка видання The Daily Beast, яка займається моніторингом російських медіа і була нещодавно внесена до російського санкційного списку, звертає увагу на слова Путіна про те, що Захід перебуває в ілюзіях і мислить категоріями минулого століття.
«Хто б казав! Путін, який вважає себе реінкарнацією Петра Великого, який повертає історичні території», – зауважує оглядачка у своєму твіттер-повідомленні.
Радник українського президента Михайло Подоляк каже, що російський президент Путін знайшов «нове пояснення людожерської війни».
«Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім назаєш це … «рятівним колом для Заходу»? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?», – пише представник України у своєму твіттер-акаунті.
Після чергового виступу, в якому президент Росії не виявив ані найменшого жалю з приводу того, що він зробив і жодного бажання домовлятися про мир, оглядачі пишуть, що потрібно визнати – можливості для переговорів немає.
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол пише у Twitter, що марні спожвання тих, хто думає, що Путіна можа зупинити дипломатичним шляхом.
«Немає нічого більш наївного, ілюзорного чи нереалістичного, ніж віра в те, що Путін закінчить своє вторгнення, якщо ми попросимо його ввічливо та дипломатично. В Україні не буде миру, поки путінська армія не припинить просування», – пише колишній американський дипломат та спеціаліст з питань Росії.
Письменниця та журналістка, дослідниця тоталітарного режиму в СРСР Анн Аппелбаум каже, що люди, які все ще вірять у можливіть домовитись з Путіним, не розуміють, що «катастрофа вже почалася».
«Сьогодні мене запитали, чи хвилює мене, що Путін «радикалізується». Що може бути радикальнішим, ніж вбивати десятки тисяч людей, будувати концтабори, намагатися створити голод в Африці? Так багато людей, здається, не розуміють, що катастрофа вже почалася...», – написала вона у Twitter.
Німецькі правоохоронці залучені до розслідування сотень воєнних злочинів в Україні – очільник BKA
Представники німецької влади розслідують кілька сотень ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Про це заявив начальник Федерального управління кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мюнх, йдеться у матеріалі газети The Welt am Sonntag.
За словами Мюнха, наразі поліція має «тризначну кількість фактів» щодо потенційних воєнних злочинів.
Він додав, що розслідування охоплюють не лише тих, кого підозрюють у безпосередньому скоєнні воєнних злочинів, а й політичних чи військових посадовців, які віддавати накази щодо них.
«Це найскладніша частина нашого розслідування… Наша чітка мета — виявити винних у звірствах, довести їхні дії через наше розслідування та притягнути їх до відповідальності», – цитує посадовця видання.
Німецькій владі допомагає її ж служба зовнішньої розвідки, використовуючи такі докази, як записані радіорозмови російських солдатів.
Німеччина діє під «універсальною юрисдикцією», що дозволяє іноземній державі розслідувати злочини проти людства, воєнні злочини та геноцид, незалежно від того, де вони були скоєні.
Однак «це може зайняти час», оскільки розслідування, пов’язані з конфліктом в Україні, все ще на початковій стадії, сказав очільник поліції.
Він додав, що німецькі слідчі можуть бути направлені в Україну, але лише за міжнародним мандатом.
Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.
- Голос Америки
Як на Запоріжжі, дитячий садок дає тимчасовий прихисток усім, кого російські окупанти залишили без дому. Відео
Запоріжжя від початку повномасштабної війни стало транзитним містом, таким собі хабом для переселенців. Наразі там офіційно зареєстрували понад 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і цифра зростає щодня.
Тисячі мільйонерів їдуть з Росії - дослідження
Росія втратить 15 000 заможних осіб до кінця 2022 року, що становить 15% від загальної кількості осіб з високими статками в країні, йдеться в дослідженні Henley Global Citizens Report, оприлюдненому цього місяця.
Міністерство оборони Британії пояснило можливі причини виїзду мільйонерів з Росії: "Скепсис щодо війни, ймовірно, особливо високий серед російських ділових еліт та олігархів".
"Дуже ймовірно, що мотиви включають як особисту опозицію до вторгнення, так і намір уникнути фінансового впливу санкцій проти Росії", - йдеться в дописі британського відомства у Twitter.
Заявки на міграцію свідчать, що 15 000 російських доларових мільйонерів вже намагаються виїхати з Росії, зазначило британське Міноборони. "Якщо вихід триватиме, це ймовірно, збільшить довгострокову шкоду для російської економіки", - мовиться в дописі.
Речник Кремля заперечив повідомлення дослідників Henley & Partners і сказав, що в Кремлі не помітили виходу мільйонерів, повідомляють російські ЗМІ.
Дослідники Henley Global Citizens вказують, що з Україна цього року втратить 2 800 осіб з високими статками (42% від загальної кількості).
Найбільше мільйонерів цього року приваблюють Об'єднені Арабські Емірати, де, за оцінками, кількість осіб з високими статками збільшиться на 4 000, Австралія (3500), Сінгапур (2800) та Ізраїль (2500).
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