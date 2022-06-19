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Щоб Україна змогла вистояти у війні з РФ: Джонсон пропонує Заходу 4 кроки
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав для Заходу чотири кроки, які необхідно зробити для того, щоб Україна змогла вистояти у війні з Росією.
«Велика Британія і наші союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для справи України», – написав Джонсон у своїй колонці для британського видання The Sunday Times.
По-перше, Захід має забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням, зауважує він. І додає, що Британія має намір навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військове навчання за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.
По-друге, вказує британський прем’єр, Захід має допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інституцій фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітні плати та пенсії, а також фінансувати відновлення зруйнованих будівель.
По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, щоб зберегти надходження в українську економіку, зауважує голова британського уряду.
По-четверте, додає він, Велика Британія спільно з союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи, які потребують найменш розвинені країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН із створення безпечного коридору з Одеси, зауважив він.
«Жоден з цих кроків не дасть миттєвих результатів, хоча необхідність відновлення експорту продовольства навряд чи може бути більш нагальною. Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великої Британії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки», – наголосив Джонсон.
За його словами, усі кроки мають слугувати єдиній меті: «Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше».
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Ми не повинні припиняти підтримувати Україну попри великі витрати – Столтенберг
Війна в Україні може тривати роками, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. При цьому, на його думку, постачання сучасної зброї українським військам підвищать шанси на визволення Донбасу від російських військ.
Слова Столтенберга наводить німецька газета Bild am Sonntag.
«Ми маємо бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримку України, – сказав Столтенберг. — Навіть якщо витрати великі, причому не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Однак це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку доводиться щодня платити українцям, жертвуючи багатьма людськими життями».
Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді буде погоджено пакет допомоги Україні, який зробить можливим перехід України до натівських стандартів зброї, сказав Столтенберг раніше на цьому тижні.
Канцлер Олаф Шольц: G7 підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно»
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 18 червня в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA, що «Велика сімка» ясно дасть зрозуміти на своєму саміті, що Україна може розраховувати на отримання необхідної підтримки «стільки, скільки це необхідно», повідомляє агентство AP.
Шольц заявив, що хоче використати зустріч наступного тижня з іншими лідерами G-7, що пройде у баварському містечку Ельмау, для обговорення довгострокових перспектив України.
«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - цитує DPA слова Шольца. – Ми хочемо переконатися, що розрахунки президента Росії (Володимира Путіна) не виправдаються».
«Путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо території, і міжнародна спільнота повернеться до своїх звичайних справ - це ілюзія», - додав він.
Шольц заявив, що він та його колеги з Франції, Італії та Румунії обговорили подальші поставки зброї для України — зокрема, боєприпасів та артилерії — із президентом Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Києва у четвер.
Чотири лідери також підтримали заявку України на членство в Європейському союзі і Шольц висловив сподівання, що цю позицію підтримають усі країни блоку на зустрічі у Брюсcелі наступного тижня.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Індія збільшила імпорт вугілля та нафти з Росії у кілька разів – Reuters
На тлі рішень США та Євросоюзу щодо запровадження ембарго на імпорт російського вугілля та нафти через вторгнення РФ в Україну Індія різко збільшила закупівлі в Росії цих видів палива наприкінці травня та на початку червня. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трейдерів та дані з відкритих джерел.
Як стверджується, з 27 травня до 15 червня Індія закупила у 6 разів більше російського вугілля, ніж за той же період минулого року, та у 31 раз більше нафти.
Усього за цей час Індія купила російського вугілля на загальну суму понад 330 млн доларів, а нафти – на суму понад 2,2 млрд. При цьому енергоносії продаються зі суттєвими знижками, які можуть досягати 30 відсотків, стверджують трейдери. Угоди здійснюються в Дубаї та Сінгапурі, російські трейдери приймають оплату як у доларах, так і в індійських рупіях чи дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів.
Індія не долучилася до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії, і не засудила агресію проти України, хоч і не підтримала її. Повідомлялося, що США, визнаючи за Індією право купувати російські енергоносії, просили Делі різко не нарощувати обсяг постачання.
Згідно з даними Центру з вивчення енергетики й чистого повітря (CREA), Індія, навіть незважаючи на зростання імпорту, як і раніше, не входить до основних імпортерів російських енергоносіїв. Станом на початок червня вона була на 9-у місці за обсягами постачання – після таких країн, як Китай, Туреччина та Південна Корея, а також низки країн ЄС.
3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.
Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.
Вашингтонські експери говорять про доцільність введення санкцій другого рівня – для країн, які захочуть купувати російську нафту і таким чином давати Росії фінансові можливості продовжувати агресію.
«Якщо ми хочемо, щоб санкції працювали, нам потрібно забезпечити участь у них Індії», – сказала під час нещодавньої розмови, організованої Атлантичною радою, дослідинця Еллен Волд.
Раніше в ЄС було запроваджене ембарго на постачання вугілля з Росії.
Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
- Голос Америки
У місцевому центрі "Вікно в Америку" м. Дніпро, для дітей-переселенців організували курси англійської мови. Відео
Дніпро стало місцем притулку для десятків тисяч переселенців зі Сходу України. Покинути свої домівки були змушені тисячі дітей. У місцевому центрі "Вікно в Америку", при обласній бібліотеці, для таких дітей організували курси англійської мови.
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