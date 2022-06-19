Ми не повинні припиняти підтримувати Україну попри великі витрати – Столтенберг

Війна в Україні може тривати роками, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. При цьому, на його думку, постачання сучасної зброї українським військам підвищать шанси на визволення Донбасу від російських військ.

Слова Столтенберга наводить німецька газета Bild am Sonntag.

«Ми маємо бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримку України, – сказав Столтенберг. — Навіть якщо витрати великі, причому не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Однак це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку доводиться щодня платити українцям, жертвуючи багатьма людськими життями».

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді буде погоджено пакет допомоги Україні, який зробить можливим перехід України до натівських стандартів зброї, сказав Столтенберг раніше на цьому тижні.